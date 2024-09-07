Дмитрий Селюк: «Гогуа нравится в «Химках», но меня не устраивают критикующие его эксперты-неудачники. Их никуда не берут, вот они теперь и вещают»

Теги Химки премьер-лига Россия Дмитрий Селюк Седрик Гогуа Футбол

Дмитрий Селюк высказался о критике в адрес защитника «Химок» Седрика Гогуа.

«Гогуа в «Химках» нравится, но меня не устраивает, что некоторые эксперты-неудачники на нашем телевидении его критикуют. Их выгнали со всех работ, никуда не берут, вот они теперь и вещают. 

К Гогуа приковано огромное внимание. Если кто-то один ошибается, то на это никто не смотрит, но если ошибается Седрик, его сразу начинают обсуждать», – сказал футбольный агент.

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8 комментариев
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из этой новости я узнал, что гогуа все еще играет, а торговец черной древесиной селюк все еще не с пробитой башкой в канаве валяется
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Остапа понесло)) Гогуа, на мой взгляд, первый претендент на выход из Химок этой осенью. В лучшую лигу мира. В аренду. Потому что покупать его никто не станет. А если пристроить не удастся, то просто выгонят. По взаимному соглашению сторон. Селюк уже начал доляну выторговывать. Играет на опережение))
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Просто Седрик тоскует по брату. Химкам нужен ещё Гогита Гогуа. Для такого цирка самое то))
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Это не Америка, масса Дик, это Африка!
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Интересно, он реально всех за идиотов считает?
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Один вопрос умнику Селюку: если твой Гогуа такой классный футболист, то почему он играет в "Химках", а не в Динамо, Спартаке, ЦСКА или Локомотиве?! Видимо, соответствует по уровню именно не более, чем "Химкам", и другим таким же командам (Пари НН, Факел и т.п.). ) Достал он со своим Гогуа. )
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я думал он про Гогиту )
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Дима! Они просто завидуют, что твой клиент Гогуа в шаге от перехода в Реал, вот и критикуют. Кстати, когда трансфер?
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