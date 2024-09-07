Дмитрий Селюк: «Гогуа нравится в «Химках», но меня не устраивают критикующие его эксперты-неудачники. Их никуда не берут, вот они теперь и вещают»
Дмитрий Селюк высказался о критике в адрес защитника «Химок» Седрика Гогуа.
«Гогуа в «Химках» нравится, но меня не устраивает, что некоторые эксперты-неудачники на нашем телевидении его критикуют. Их выгнали со всех работ, никуда не берут, вот они теперь и вещают.
К Гогуа приковано огромное внимание. Если кто-то один ошибается, то на это никто не смотрит, но если ошибается Седрик, его сразу начинают обсуждать», – сказал футбольный агент.