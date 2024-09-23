Каррагер об АПЛ: «Будет похоже на прошлый сезон – «Ливерпуль» слегка позади «Ман Сити» и «Арсенала»

Джейми Каррагер оценил шансы «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Арсенала» на титул в АПЛ.

«Думаю, будет похоже на прошлый сезон, когда «Ливерпуль» слегка отстал от «Манчестер Сити » и «Арсенала ». К следующему сезону «Ливерпуль» может добиться прогресса, и, возможно, они захотят пойти за титулом, когда тренер [Арне Слот ] будет знать все о своей команде.

Слот никого не купил. Кьеза – это просто один из игроков состава. Они взяли вратаря Мамардашвили из «Валенсии», но это больше трансфер на следующий сезон. Так что в распоряжении тренера все еще команда образца прошлого сезона. Так что я думаю, что «Ливерпуль» – третья команда лиги.

Глядя на две другие команды, думаю, что у «Сити» все же есть нечто большее. У них есть чуть больше в атаке. Де Брюйне не играл, как и Эдегор, но «Ман Сити» чуть сильнее в этой области», – сказал бывший защитник «Ливерпуля » Каррагер в подкасте Гари Невилла.

«Ман Сити» лидирует в АПЛ после 5 туров. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают на 1 очко, «Арсенал» – на 2, «Челси» и «Ньюкасл» – на 3.