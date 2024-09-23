Каррагер об АПЛ: «Будет похоже на прошлый сезон – «Ливерпуль» слегка позади «Ман Сити» и «Арсенала»
«Думаю, будет похоже на прошлый сезон, когда «Ливерпуль» слегка отстал от «Манчестер Сити» и «Арсенала». К следующему сезону «Ливерпуль» может добиться прогресса, и, возможно, они захотят пойти за титулом, когда тренер [Арне Слот] будет знать все о своей команде.
Слот никого не купил. Кьеза – это просто один из игроков состава. Они взяли вратаря Мамардашвили из «Валенсии», но это больше трансфер на следующий сезон. Так что в распоряжении тренера все еще команда образца прошлого сезона. Так что я думаю, что «Ливерпуль» – третья команда лиги.
Глядя на две другие команды, думаю, что у «Сити» все же есть нечто большее. У них есть чуть больше в атаке. Де Брюйне не играл, как и Эдегор, но «Ман Сити» чуть сильнее в этой области», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Каррагер в подкасте Гари Невилла.
«Ман Сити» лидирует в АПЛ после 5 туров. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают на 1 очко, «Арсенал» – на 2, «Челси» и «Ньюкасл» – на 3.
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