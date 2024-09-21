Степашин о поражениях «Динамо»: «С «Зенитом» надо было забивать пенальти, а с «Краснодаром» – «спасибо» Карасеву»

Сергей Степашин объяснил поражения «Динамо» от «Зенита» и «Краснодара».

Бело-голубые уступили «Зениту» (0:1) и «Краснодару » (0:1) на старте сезона Мир РПЛ .

– Не пугает, что два поражения в РПЛ от «Зенита» и «Краснодара»? По сути, главных конкурентов…

– На мой взгляд, эти поражения не самые заслуженные. С «Зенитом» надо было забивать пенальти, тогда второй тайм мог быть другим.

А с «Краснодаром» – «спасибо» Карасеву за то, что не дал чистейший пенальти. Кстати, вы знаете, что ЭСК РФС признала это ошибкой арбитра.

Так что это были не самые плохие матчи от «Динамо», меня больше смутили игры с махачкалинским «Динамо» и «Ахматом». Отскочили в дополнительное время.

Не хватает стабильности, команда хорошая, взяли молодых классных игроков. Надо работать над обороной и еще раз над обороной, – сказал член совета директоров «Динамо » Степашин.