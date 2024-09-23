Амкал – Алания Владикавказ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 26 сентября
В четверг, 26 сентября, сыграют Амкал и Алания Владикавказ в рамках ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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Игра пройдет на стадионе Академии ФК «Спартак».
Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Амкал – Алания Владикавказ
Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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Прогноз на матч Амкал – Алания
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Опубликовал: Максим Сидоров
Источник: Спортс
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