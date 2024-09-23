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Амкал – Алания Владикавказ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 26 сентября

В четверг, 26 сентября, сыграют Амкал и Алания Владикавказ в рамках ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Амкал – Алания Владикавказ

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Амкал – Алания

💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡

Опубликовал: Максим Сидоров
Источник: Спортс
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАлания Владикавказ
logoАмкал
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