Защитник Бэк, арендованный «Блэкберном» у «Ливерпуля», пожаловался на укус форварда «Престона» Осмайича. FA открыла расследование по инциденту в Чемпионшипе
Инцидент произошел в ходе матча «Блэкберна», за который защитник сейчас играет на правах аренды, с «Престоном» (0:0) в 6-м туре Чемпионшипа.
Бэк пожаловался судье Мэтью Донохью, что в первом тайме его укусил нападающий «Престона» Милутин Осмайич. Судья показал Осмайичу желтую карточку, но главный тренер «Блэкберна» Джон Юстес сказал после игры, что у Бека остался след от укуса.
«У Оуэна большой след от укуса на затылке, и жаль, что судья этого не увидел. Это очень серьезный инцидент, никто не любит, когда его кусают. Все злятся из-за этого. Это неприятная ситуация. Я уверен, что нужные люди это увидят, и мы разберемся», – сказал Юстас в интервью BBC Radio Lancashire.
Главный тренер «Престона» Пол Хекингботтом, в свою очередь, заявил, что не видел эпизод, но подчеркнул, что случившееся недопустимо.
«Могу лишь сказать, что этому [укусам] нет места, и мы знаем, что так делать нельзя. Несвоевременные подкаты и подобные вещи – неотъемлемая часть игры, приходится принимать это. Мы знаем, как бороться с выходящим за рамки этого. Но я ничего не видел, поэтому просто сужу по [СМИ], что произошел инцидент», – сказал Хекингботтом Radio Lancashire.
По данным ESPN, футбольная ассоциация Англии (FA) знает об инциденте и уже расследует его.
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