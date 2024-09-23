Защитник Бэк, арендованный «Блэкберном» у «Ливерпуля», пожаловался на укус форварда «Престона» Осмайича. FA открыла расследование по инциденту в Чемпионшипе

Оуэна Бэка, арендованного у «Ливерпуля», покусали в матче Чемпионшипа.

Инцидент произошел в ходе матча «Блэкберна», за который защитник сейчас играет на правах аренды, с «Престоном » (0:0) в 6-м туре Чемпионшипа.

Бэк пожаловался судье Мэтью Донохью, что в первом тайме его укусил нападающий «Престона» Милутин Осмайич . Судья показал Осмайичу желтую карточку, но главный тренер «Блэкберна » Джон Юстес сказал после игры, что у Бека остался след от укуса.

«У Оуэна большой след от укуса на затылке, и жаль, что судья этого не увидел. Это очень серьезный инцидент, никто не любит, когда его кусают. Все злятся из-за этого. Это неприятная ситуация. Я уверен, что нужные люди это увидят, и мы разберемся», – сказал Юстас в интервью BBC Radio Lancashire.

Главный тренер «Престона» Пол Хекингботтом, в свою очередь, заявил, что не видел эпизод, но подчеркнул, что случившееся недопустимо.

«Могу лишь сказать, что этому [укусам] нет места, и мы знаем, что так делать нельзя. Несвоевременные подкаты и подобные вещи – неотъемлемая часть игры, приходится принимать это. Мы знаем, как бороться с выходящим за рамки этого. Но я ничего не видел, поэтому просто сужу по [СМИ], что произошел инцидент», – сказал Хекингботтом Radio Lancashire.

По данным ESPN, футбольная ассоциация Англии (FA) знает об инциденте и уже расследует его.