Артета о 2:0 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» полностью заслужил победу. То, что делает Сака, – это потрясающе. Он очень стабилен и готов постоянно учиться»
«Канониры» одержали победу со счетом 2:0 в 7-м туре АПЛ.
«Очень рад. Мы знали, что это будет тяжелый матч. Мы провели три матча за семь дней и две очень напряженные игры перед этим. Очень рад».
Об уроках, извлеченных из предыдущих поражений от «Вест Хэма»
«Когда мы играли с «Ньюкаслом», мы говорили, что должны извлечь уроки из прошлого и из шрамов, которые остались у нас после предыдущих матчей на этом стадионе. Мы также проиграли два предыдущих матча на «Эмирейтс» [против «Вест Хэма»], но выиграли сегодня и полностью заслужили это».
О травме Эдегора
«Было столкновение колено к колену. На данный момент все выглядит не очень позитивно».
О замене Райса
«У Деклана болела спина, и он попросил меня сделать замену. Давайте посмотрим, что скажет доктор сейчас и что для него лучше».
О голе Сака
«То, что он делает в своем возрасте, – это потрясающе. Очень сложно оказывать такое влияние на игру, так что я очень рад за него. Он очень стабилен и готов постоянно учиться. Он умеет находить способы забить. Он будет расти и становиться более зрелым. Надеюсь, он продолжит оказывать влияние на команду», – сказал Артета.