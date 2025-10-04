  • Спортс
  • Артета о 2:0 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» полностью заслужил победу. То, что делает Сака, – это потрясающе. Он очень стабилен и готов постоянно учиться»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Вест Хэмом».

«Канониры» одержали победу со счетом 2:0 в 7-м туре АПЛ.

«Очень рад. Мы знали, что это будет тяжелый матч. Мы провели три матча за семь дней и две очень напряженные игры перед этим. Очень рад».

Об уроках, извлеченных из предыдущих поражений от «Вест Хэма»

«Когда мы играли с «Ньюкаслом», мы говорили, что должны извлечь уроки из прошлого и из шрамов, которые остались у нас после предыдущих матчей на этом стадионе. Мы также проиграли два предыдущих матча на «Эмирейтс» [против «Вест Хэма»], но выиграли сегодня и полностью заслужили это».

О травме Эдегора

«Было столкновение колено к колену. На данный момент все выглядит не очень позитивно».

О замене Райса

«У Деклана болела спина, и он попросил меня сделать замену. Давайте посмотрим, что скажет доктор сейчас и что для него лучше».

О голе Сака

«То, что он делает в своем возрасте, – это потрясающе. Очень сложно оказывать такое влияние на игру, так что я очень рад за него. Он очень стабилен и готов постоянно учиться. Он умеет находить способы забить. Он будет расти и становиться более зрелым. Надеюсь, он продолжит оказывать влияние на команду», – сказал Артета.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
