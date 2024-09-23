Алонсо о 4:3 с «Вольфсбургом»: «Недоволен игрой «Байера», особенно в первом тайме. Нужно прибавить – впереди матчи с «Баварией» и «Миланом»
Хаби Алонсо оценил победу «Байера» над «Вольфсбургом» (4:3) в Бундеслиге.
«С одной стороны, я рад победе. С другой, я недоволен нашей игрой, особенно в первом тайме. Вторую половину мы провели лучше.
В целом мы показали не лучший футбол. Нужно проанализировать игру и прибавить – впереди два топ-матча», – сказал главный тренер «Байера».
28 сентября леверкузенцы сыграют в гостях с «Баварией» в Бундеслиге, а 1 октября примут «Милан» в рамках Лиги чемпионов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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