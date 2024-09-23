«Ман Сити» не проигрывает дома в АПЛ два года. Серия без поражений – 33 матча
«Манчестер Сити» продлил домашнюю беспроигрышную серию в АПЛ до 33 матчей.
Накануне «горожане» сыграли на «Этихаде» вничью с «Арсеналом» (2:2) в 5-м туре чемпионата Англии.
Последний раз «Ман Сити» проигрывал на своем поле в АПЛ 12 ноября 2022 года – «Брентфорду» (1:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
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