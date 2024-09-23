«Ман Сити» не проигрывает дома в АПЛ два года. Серия без поражений – 33 матча

«Манчестер Сити» продлил домашнюю беспроигрышную серию в АПЛ до 33 матчей.

Накануне «горожане» сыграли на «Этихаде » вничью с «Арсеналом» (2:2) в 5-м туре чемпионата Англии.

Последний раз «Ман Сити » проигрывал на своем поле в АПЛ 12 ноября 2022 года – «Брентфорду» (1:2).