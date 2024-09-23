Алексей Батраков: «Для меня всегда было честью выступать в сборной России. Окажусь в заявке — полечу, куда скажут» 

Алексей Батраков заявил о желании играть за сборную России.

— Вы — лидер команды. Насколько тяжела для вас эта роль?

— Не считаю себя лидером команды. Просто стараюсь помогать команде побеждать, забивать, отдавать.

— Максим Глушенков сказал, что лучше потренироваться с бразильцами, чем сыграть против сборной Вьетнама. Что вы думаете насчет этого?

— Его мнение я не знаю. Для меня всегда было честью выступать в сборной России. Я шел к этому с самого детства, окажусь в заявке национальной сборной — полечу, куда скажут, — сказал полузащитник «Локомотива ».