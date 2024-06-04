Черышев покинул «Венецию». Клуб вышел в Серию А

Денис Черышев покидает «Венецию».

Контракт с Черышевым, истекающий в июне, не будет продлен.

«Денис Черышев покинул «Венецию», – сказал генеральный секретарь клуба Давиде Брендолин.

По итогам сезона-2023/24 «Венеция» под руководством экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли завоевала путевку в Серию А. Черышев выходил на поле в 9 матчах Серии Б, при этом последние 10 игр хавбек провел в запасе.

Подробная статистика россиянина – здесь.