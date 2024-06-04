Черышев покинул «Венецию». Клуб вышел в Серию А

Теги премьер-лига Россия серия А Италия трансферы Денис Черышев Венеция Футбол

Денис Черышев покидает «Венецию».

Контракт с Черышевым, истекающий в июне, не будет продлен.

«Денис Черышев покинул «Венецию», – сказал генеральный секретарь клуба Давиде Брендолин.

По итогам сезона-2023/24 «Венеция» под руководством экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли завоевала путевку в Серию А. Черышев выходил на поле в 9 матчах Серии Б, при этом последние 10 игр хавбек провел в запасе.

Подробная статистика россиянина – здесь.

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20 комментариев
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Венеция Черышева прекратила свое существование
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Давай в Факел, чувак! У нас тут тоже есть Воронежское море.
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Ответ михаил почта
Венеция черышева...если в команде серии б сидеть на банке!?! то факел-2 самое то!!! ,, талант,,🤣
Когда не было таких проблем с здоровьем Черышев отлично играл и в Вильярреале и в Валенсии.Был в Реале.Ты выбрал момент когда он на закате карьеры весь переломанный уже не может играть и начал над ним насмехаться,это какое то убогое поведение.
Можно так же было к Мохаммеду Али в инвалидной коляске подойдити пробить двоечку и сказать ахах чет ты слабый боксер.
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Жаль, что здоровье Дениса все таки пересилило его талант к игре. Могла бы быть более яркая история, но даже так, есть за что сказать спасибо в его карьере
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Ответ St. Jimmy
Венеция Черышева прекратила свое существование
Понижена до Венеции Ваноли
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До сих пор помню его пушку в ворота Хорватии. Жаль, что карьера после этого пошла под откос из-за травм
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Как бы не смеялись на Денисом, но парень поиграл в Реале, о чем другие могли только мечтать! Севилья, Вильярреал, Валенсия. Со сборной подарили нам выход в четвертьфинал, где он ярко провел несколько матчей.
Такой у него организм, повышенная травмированность.
Может, еще поиграет где-нибудь.
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Денис в качестве талисмана вывел Венецию в Серию А.
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Единственная команда, про которую можно так написать - Сборная России Черышева
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А как все начиналось
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Венеция с Черышевым в запасе, могла бы в будущем взять Еврокубок
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Очень хрустальный игрок, а так карьера была бы покруче.
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Ждём инсайды Ивана Карпова
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В РПЛ ещё попылит
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Он еще играет?..
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Конец карьеры лучшего футболиста ЧМ18.
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Ответ Peter Parker
Понижена до Венеции Ваноли
Венеция со Спартаковским духом Ваноли
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