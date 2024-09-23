Коке об 1:1 с «Райо»: «Атлетико» нельзя так начинать первый тайм, мы теряем очки из-за этого. Все должны бегать, а кто не будет, тот не сможет здесь играть»

Коке недоволен игрой «Атлетико» в первом тайме матча с «Райо Вальекано» (1:1).

«На этом стадионе очень сложно играть, мы знаем, как «Райо » может оказывать давление. В первом тайме мы не вошли в игру, а во втором перестроились. Мы знаем, что такое с нами случалось несколько раз в прошлом году, нельзя так начинать первый тайм, нужно это менять уже сейчас. Мы теряем очки из-за этого, нам нужно действовать так же, как во втором тайме.

Нужно оказывать давление, мы не выиграем только благодаря футболке. Все должны бегать, а кто не будет бегать, тот не сможет здесь играть. В первом тайме у нас не было должного настроя, а во втором мы могли победить», – сказал полузащитник «Атлетико ».