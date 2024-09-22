Алаев о Соболеве в «Зените»: «Александр – звезда лиги, игрок сборной и яркий футболист. Рад, что он получил возможность выходить на поле»

Александр Алаев положительно оценил переход Александра Соболева в «Зенит».

«Мы уже тут говорили, когда была сложная ситуация. Самое главное для любого футболиста – играть. Тем более, Соболев – звезда лиги, игрок сборной и яркий футболист. Рад за него, что он получил возможность выходить на поле. То, что удалось все решить – прекрасно. Как понимаю, все остались довольны.

То, что у него будут тяжелые отношения с болельщиками, всем было понятно. Такие переходы всегда такое сопровождает. Желаю ему проявить себя, но ему будет тяжело, да. Прекрасно, что он имеет возможность продолжить профессию», – сказал президент Мир РПЛ .