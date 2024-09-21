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  • Соболев об адаптации в «Зените»: «Могу и хочу играть лучше. Тренерский штаб объясняет, во что я должен играть, но, как говорится, не все сразу»
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Соболев об адаптации в «Зените»: «Могу и хочу играть лучше. Тренерский штаб объясняет, во что я должен играть, но, как говорится, не все сразу»

Александр Соболев заявил, что для полной уверенности надо забить за «Зенит».

В субботу петербуржцы в домашнем матче 9‑го тура Мир РПЛ обыграли «Факел» (3:1). Соболев результативными действиями не отметился.

Оцени свой стартовый отрезок в «Зените». Как проходит адаптация?

– Адаптация проходит хорошо. Понятно, что я могу и хочу играть лучше. Стараюсь как можно быстрее адаптироваться. Думаю, мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным.

Помоги нам разобраться, с кем вы конкурируете за место в основном составе «Зенита»?

– Тяжелый вопрос. У нас много атакующих футболистов, которые очень высокого уровня. Наверное, мы все вместе конкурируем.

В чем была трудность для «Зенита» в этом матче?

– Наверное, в быстром пропущенном голе с пенальти. «Факел» сразу стал играть ниже, тяжело было вскрывать их. На старте второго тайма удалось забить первый мяч, и хорошо, что получилось быстро забить второй. Думаю, на этом игра уже закончилась.

Что не получалось у команды в первом тайме? «Зенит» играл по схеме 4-4-2? Так можно назвать ее?

– Немного иная была схема. Наверное, Кассьерра все‑таки играл под нападающими. Что касается того, что не получалось, так это играть быстрее и вскрывать оборону «Факела».

Есть ощущение, что три центрфорварда в атаке немного мешают друг другу у «Зенита». А как это выглядит изнутри?

– Наверное, нет такого, что мы мешаем друг другу. Просто мне нужно до конца понять, во что я должен играть. Тренерский штаб мне это объясняет, но, как говорится, не все сразу.

Вам не было обидно, когда в первом тайме твой удар, который казался голевым, накрыл Кассьерра?

– Да, я ему в голову попал. А потом когда мяч от него отскочил, я думал добить его, но снова попал в него (смеется).

Почему вас не поменяли после перерыва? Ведь вы уже были с желтой карточкой.

– Это вопрос к тренерскому штабу. В плане нервов я чувствовал себя нормально. Желтая карточка, как всегда у меня бывает, была необязательной, но я там фолил не специально.

Что «Зенит» изменил в своей игре в перерыве?

– Просто нам сказали, что надо быстрее играть и двигать мяч, быть чуть активнее в атаке, – сказал нападающий «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
logoМатео Кассьерра
logoМатч ТВ
logoАлександр Соболев
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