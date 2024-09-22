«Сити» не побеждает «Арсенал» с апреля 2023-го – две ничьих и поражение в АПЛ, в Суперкубке Англии проиграли по пенальти
«Манчестер Сити» больше года не обыгрывает «Арсенал».
Сегодняшняя встреча команд в 5-м туре АПЛ завершилась со счетом 2:2.
«Манчестер Сити» не удавалось обыграть «Арсенал» в трех последних матчах Премьер-лиги – дважды команды играли вничью, еще одна игра завершилась победой «Арсенала». Команда Пепа Гвардиолы также уступила «канонирам» по пенальти в Суперкубке Англии в августе прошлого года (1:1, пенальти – 4:1).
Последний раз «Манчестер Сити» побеждал «Арсенал» в апреле 2023 года (4:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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