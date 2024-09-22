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Калафьори травмировал бедро в игре «Арсенала» с «Сити». Защитник забил дальним ударом в 1-м тайме

Риккардо Калафьори получил травму в матче против «Манчестер Сити».

У защитника «Арсенала» возникли проблемы с задней поверхностью бедра на 72-й минуте. Он сел на газон и показал, что необходима замена.

Вместо итальянца, забившего в первом тайме дальним ударом, вышел Якуб Кивер.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoтравмы
logoЯкуб Кивер
logoРиккардо Калафьори
logoЗдоровье
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