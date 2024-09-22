Калафьори травмировал бедро в игре «Арсенала» с «Сити». Защитник забил дальним ударом в 1-м тайме

Риккардо Калафьори получил травму в матче против «Манчестер Сити».

У защитника «Арсенала » возникли проблемы с задней поверхностью бедра на 72-й минуте. Он сел на газон и показал, что необходима замена.

Вместо итальянца, забившего в первом тайме дальним ударом, вышел Якуб Кивер .