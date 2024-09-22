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  • «Байер» благодаря голам после 85-й сравнял или вышел вперед в 3 из 7 последних матчей. В 9 играх прошлого сезона поздние голы принесли победу, в 6 – ничью
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«Байер» благодаря голам после 85-й сравнял или вышел вперед в 3 из 7 последних матчей. В 9 играх прошлого сезона поздние голы принесли победу, в 6 – ничью

«Байер» уже трижды забивал важные голы в конце матчей в этом сезоне.

Сегодня команда Хаби Алонсо одолела «Вольфсбург» (4:3) благодаря точному удару Виктора Бонифасе на 93-й минуте.

Всего в семи матчах этого сезона леверкузенцы трижды забили после 85-й минуты. В игре со «Штутгартом» за Суперкубок Германии они сравняли на 88-й и затем победили по пенальти, а «Боруссию» Менхенгладбах в чемпионате удалось обыграть за счет гола на 101-й.

В прошлом сезоне «Байер» забивал после 80-й минуты в 25 матчах из 53. В 9 играх предыдущего сезона поздние голы принесли победу, в 6 – ничью.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoБайер
logoВольфсбург
logoХаби Алонсо
logoбундеслига Германия
logoВиктор Бонифасе
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