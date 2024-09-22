Флик вышел из машины, чтобы раздать автографы юным фанатам. Тренер «Барсы» попросил их укрыться от дождя на остановке
Ханси Флик раздал автографы юным фанатам.
Тренер «Барсы» остановил машину, чтобы раздать автографы.
Флик вышел из машины и попросил болельщиков укрыться от дождя на автобусной остановке, чтобы те не промокли.
Опубликовано: Sports
Источник: Barça Universal
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости