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  • Флик вышел из машины, чтобы раздать автографы юным фанатам. Тренер «Барсы» попросил их укрыться от дождя на остановке
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Флик вышел из машины, чтобы раздать автографы юным фанатам. Тренер «Барсы» попросил их укрыться от дождя на остановке

Ханси Флик раздал автографы юным фанатам.

Тренер «Барсы» остановил машину, чтобы раздать автографы.

Флик вышел из машины и попросил болельщиков укрыться от дождя на автобусной остановке, чтобы те не промокли.

Опубликовано: Sports
Источник: Barça Universal
logoБарселона
logoЛа Лига
болельщики
logoХанс-Дитер Флик
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