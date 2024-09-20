Флик о заменах Ямаля и Кубарси при 1:2 с «Монако»: «Решили поберечь их перед матчем с «Вильярреалом»
Ханс-Дитер Флик объяснил замены Ламина Ямаля и Пау Кубарси в концовке матча.
Главный тренер «Барселоны» высказался после игры 1-го тура Лиги чемпионов c «Монако» (1:2).
«Многие игроки выкладываются более чем на 100%, и Касадо – один из них, равно как и Рафинья с Ламином [Ямалем], которые тоже отдали все силы.
Замены Ямаля и Кубарси в концовке? Мы решили поберечь их перед матчем с «Вильярреалом», – сказал Флик.
Игра 6-го тура Ла Лиги «Вильярреал» – «Барселона» пройдет в воскресенье.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Diario Sport
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