Флик о заменах Ямаля и Кубарси при 1:2 с «Монако»: «Решили поберечь их перед матчем с «Вильярреалом»

Ханс-Дитер Флик объяснил замены Ламина Ямаля и Пау Кубарси в концовке матча.

Главный тренер «Барселоны» высказался после игры 1-го тура Лиги чемпионов c «Монако » (1:2).

«Многие игроки выкладываются более чем на 100%, и Касадо – один из них, равно как и Рафинья с Ламином [Ямалем], которые тоже отдали все силы.

Замены Ямаля и Кубарси в концовке? Мы решили поберечь их перед матчем с «Вильярреалом », – сказал Флик.

Игра 6-го тура Ла Лиги «Вильярреал» – «Барселона» пройдет в воскресенье.