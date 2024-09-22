Энрике про 1:1 с «Реймсом»: «ПСЖ» не может всегда побеждать, но у меня положительные впечатления от игры. Вся команда выложилась по полной» 

Луис Энрике оценил ничью с «Реймсом» (1:1) в 5-м туре Лиги 1.

«С тех пор, как я в «ПСЖ», нам редко было легко в выездных матчах. Мы знали, что будет тяжело против соперника, который почти все время располагался за линией мяча, был хорош в переходных фазах и смог реализовать первый же голевой момент.

Мы не можем всегда побеждать, но тем не менее у меня положительные впечатления от игры футболистов – как игроков стартового состава, так и тех, кто вышел на замену. Все они выложились по полной», – сказал главный тренер «ПСЖ ».