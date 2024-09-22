Саркози о Мбаппе и «ПСЖ»: «Я могу понять, почему он захотел уйти, но сложнее понять то, как он это сделал. Мы всегда думаем, что в другом месте трава зеленее»
Ранее нападающий, перешедший летом в «Реал», потребовал от «Пари Сен-Жермен» 55 млн евро до уплаты налогов за последние 3 месяца по контракту. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.
Футболист отказался урегулировать вопрос в досудебном порядке и продолжил настаивать на выплате долга. Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить долг французскому форварду.
«Килиан отдал клубу семь лет, и об этом нельзя забывать. Он подарил нам невероятные эмоции. Он иллюстрирует то искушение, которое есть у всех нас: мы всегда думаем, что в другом месте трава зеленее.
Я могу понять, почему он захотел уйти, могу понять его мечту, но мне сложнее понять то, как именно он это сделал. Но это его выбор», – сказал бывший президент Франции, который является болельщиком «ПСЖ», в интервью Le Parisien.
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