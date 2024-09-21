Виллиан Жозе тренируется в «Спартаке» с ограничениями. Его участие в матче с «Динамо» под вопросом (Metaratings)
Виллиан Жозе приступил к тренировкам со «Спартаком».
Как утверждает Metaratings, в субботу игрок занимался с ограничениями. Его включение в заявку на матч против «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ 22 сентября находится под вопросом.
Из-за травмы Виллиан Жозе пропустил два последних матча «Спартака» – против махачкалинского «Динамо» (1:1) и «Крыльев Советов» в Фонбет Кубке России (4:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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