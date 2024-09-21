Виллиан Жозе тренируется в «Спартаке» с ограничениями. Его участие в матче с «Динамо» под вопросом (Metaratings)

Виллиан Жозе приступил к тренировкам со «Спартаком».

Как утверждает Metaratings, в субботу игрок занимался с ограничениями. Его включение в заявку на матч против «Динамо » в 9-м туре Мир РПЛ 22 сентября находится под вопросом.

Из-за травмы Виллиан Жозе пропустил два последних матча «Спартака » – против махачкалинского «Динамо» (1:1) и «Крыльев Советов» в Фонбет Кубке России (4:1).