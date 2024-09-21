«Зенит» набрал 23 очка в 9 турах Мир РПЛ. Больше было лишь в сезоне-2014/15 при Виллаш-Боаше – 25
«Зенит» в последний раз так хорошо начинал чемпионат при Андре Виллаш-Боаше.
Команда Сергея Семака сегодня обыграла «Факел» (3:1) и лидирует в Мир РПЛ с 23 очками после 9 матчей.
Лишь раз петербуржцы стартовали в чемпионате России лучше, чем в этом году. В сезоне-2014/15 они набрали 25 очков в первых девяти турах.
28 сентября «Зенит» выступит в гостях у «Краснодара».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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