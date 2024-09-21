«Зенит» набрал 23 очка в 9 турах Мир РПЛ. Больше было лишь в сезоне-2014/15 при Виллаш-Боаше – 25

«Зенит» в последний раз так хорошо начинал чемпионат при Андре Виллаш-Боаше.

Команда Сергея Семака сегодня обыграла «Факел » (3:1) и лидирует в Мир РПЛ с 23 очками после 9 матчей.

Лишь раз петербуржцы стартовали в чемпионате России лучше, чем в этом году. В сезоне-2014/15 они набрали 25 очков в первых девяти турах.

28 сентября «Зенит » выступит в гостях у «Краснодара».