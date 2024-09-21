«Ливерпуль» выиграл 5 из 6 матчей при Слоте. Общий счет – 13:2
«Ливерпуль» проиграл лишь один из шести матчей при Арне Слоте.
Сегодня мерсисайдцы разгромили «Борнмут» (3:0) в 5-м туре АПЛ.
С начала сезона «красные» одержали пять побед, в том числе четыре сухие, а также уступили «Ноттингему» (0:1). Общий счет в этих играх – 13:2.
25 сентября «Ливерпуль» примет «Вест Хэм».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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