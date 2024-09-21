  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

«Ливерпуль» выиграл 5 из 6 матчей при Слоте. Общий счет – 13:2

«Ливерпуль» проиграл лишь один из шести матчей при Арне Слоте.

Сегодня мерсисайдцы разгромили «Борнмут» (3:0) в 5-м туре АПЛ.

С начала сезона «красные» одержали пять побед, в том числе четыре сухие, а также уступили «Ноттингему» (0:1). Общий счет в этих играх – 13:2.

25 сентября «Ливерпуль» примет «Вест Хэм».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Россия
logoАрне Слот
logoБорнмут
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» крупно обыграл «Борнмут», «МЮ» против «Пэлас», «Челси» разгромил «Вест Хэм»
22241 минуту назад
«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» – 3:0. Диас сделал дубль, Нуньес тоже забил
1741 минуту назад
Трент сделал 100 результативных действий в качестве игрока «Ливерпуля» – 19 голов и 81 ассист
5сегодня, 15:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эспаньол», «Валенсия» против «Жироны»
1520 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» забила 5 голов «Вердеру», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в воскресенье
10сегодня, 15:27
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» крупно обыграл «Борнмут», «МЮ» против «Пэлас», «Челси» разгромил «Вест Хэм»
22241 минуту назад
Пьянич близок к переходу в ЦСКА. Армейцы согласились платить хавбеку 2 млн евро в год (Sportske.ba)
2313 минут назад
Чалов впервые забил за ПАОК – в 8-м матче. Вратарь «Волоса» пробил в нападающего, после чего мяч влетел в ворота
1725 минут назадВидео
Чемпионат России. ЦСКА против «Рубина», «Зенит» обыграл «Факел», «Краснодар» забил 5 голов «Акрону»
77434 минуты назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Наполи», «Венеция» победила «Дженоа», «Интер» сыграет с «Миланом» в воскресенье
2435 минут назадLive
Семак о 3:1 с «Факелом»: «Зенит» слишком медленно играл в 1-м тайме, много ошибался в простых ситуациях, во 2-м – гораздо лучше. Думал заменить Соболева, но пришлось бы многое менять»
3137 минут назад
«Бавария» забила 29 голов в 6 матчах при Компани – это клубный рекорд
1645 минут назад
У Вендела 10 ассистов и 1 гол в 11 матчах сезона за «Зенит»
4253 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Николсон о Соболеве: «Я лучше. Для себя я всегда буду номером один, иначе нельзя»
37 секунд назад
«Валенсия» – «Жирона». Блинд и Мамардашвили играют. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Бруну и Зиркзе в старте. Онлайн-трансляция
64 минуты назадLive
Соболев об адаптации в «Зените»: «Надо забить, чтобы быть в себе уверенным. Тренерский штаб объясняет, во что я должен играть, но, как говорится, не все сразу»
710 минут назад
Первая лига. «Балтика» против «Арсенала», «Сочи» поделил очки с «Соколом», «КАМАЗ» уступил «Уралу»
811 минут назадLive
«Рубин» – ЦСКА. 0:1 – Жемалетдинов забил. Онлайн-трансляция
319 минут назадLive
«Ювентус» – «Наполи». Влахович, Хвича, Йылдыз, Лукаку играют. Онлайн-трансляция
634 минуты назадLive
«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» – 3:0. Диас сделал дубль, Нуньес тоже забил
1741 минуту назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» Моуринью против «Галатасарая»
143 минуты назад
Трент сделал 100 результативных действий в качестве игрока «Ливерпуля» – 19 голов и 81 ассист
5сегодня, 15:29