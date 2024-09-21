«Ливерпуль» выиграл 5 из 6 матчей при Слоте. Общий счет – 13:2

«Ливерпуль» проиграл лишь один из шести матчей при Арне Слоте.

Сегодня мерсисайдцы разгромили «Борнмут » (3:0) в 5-м туре АПЛ.

С начала сезона «красные» одержали пять побед, в том числе четыре сухие, а также уступили «Ноттингему» (0:1). Общий счет в этих играх – 13:2.

25 сентября «Ливерпуль » примет «Вест Хэм».