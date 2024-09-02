Джексон отметил гол в стиле турецкого стрелка на Олимпиаде – так отвечает на хейт
Требовали заменить Осимхеном.
1:1 – «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас».
Матч запомнился ярким празднованием Николаса Джексона: форвард отметил гол в стиле турецкого стрелка Юсуфа Дикеча. Того самого, что стал звездой соцсетей во время Олимпиады.
Дикеч даже пришел в комментарии и поздравил «Челси».
Видимо, с ничьей? Или Юсуф рад именно за Джексона?
Вокруг сенегальца в последнее время и правда неспокойно.
«Умираем на поле ради Африки». У Джексона разгорелся конфликт с Оби Микелом – вокруг Осимхена
Николас тяжело провел это лето. «Челси» хотел привезти Виктора Осимхена из «Наполи», Джексон мог присесть в запас. Форвардом предлагали пожертвовать ради новой звезды.
Например, Джон Оби Микел. Все лето нигериец призывал «Челси» подписать Осимхена – считая, что команде нужен опытный игрок, который может реализовывать моменты. Джон проводил параллели с Дидье Дрогба и уверял: именно Виктор станет следующим великим африканским нападающим.
Микел не раз заявлял, что пытается убедить Осимхена перейти в «Челси»: «Он обожает Дидье Дрогба и хочет играть в Англии. Надеюсь, фанаты наконец увидят его на «Стэмфорд Бридж». Лично пытаюсь убедить Виктора перейти. Хочу, чтобы он понял – это лучший вариант для продолжения карьеры. Он сможет стать для «Челси» вторым Дрогба».
Это явно задело Джексона: после гола «Вулверхэмптону» неделей ранее он выложил в соцсетях фото с дерзкой подписью: «Микел, закрой свой рот и не говори всякую чушь! Мы умираем на поле ради Африки!»
Джон Оби адекватно отреагировал на критику: «Я не хотел обидеть Николаса. Он отличный игрок, но я думаю, что ему не помешал бы опытный напарник. Если Джексон будет забивать каждую неделю и приносить команде очки, я готов заткнуться!»
Джексон – единственный форвард «Челси»
Осимхен остался в «Наполи», его перспективы туманны. На этот фоне «Челси» согласовал новый контракт с Джексоном – до июня 2033 года. Знак доверия. Уже подтвердил Энцо Мареска: «Он наша девятка, наш главный нападающий на данный момент. Мы им довольны».
Других чистых нападающих у «Челси» нет: Армандо Броя уехал в аренду в «Эвертон», а Марк Гиу еще сырее, чем Николас. Жоау Феликс и Кристофер Нкунку могут сыграть на острие, но это не лучшее их амплуа.
Поэтому у Джексона нет выбора: придется тащить и затыкать Микела. В этом сезоне АПЛ у сенегальца уже два гола.
Фото: Gettyimages.ru/Chris Lee – Chelsea FC