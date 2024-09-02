Джексон отметил гол в стиле турецкого стрелка на Олимпиаде – так отвечает на хейт

Требовали заменить Осимхеном.

1:1 – «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас».

Матч запомнился ярким празднованием Николаса Джексона: форвард отметил гол в стиле турецкого стрелка Юсуфа Дикеча . Того самого, что стал звездой соцсетей во время Олимпиады.

Дикеч даже пришел в комментарии и поздравил «Челси».

Видимо, с ничьей? Или Юсуф рад именно за Джексона?

Вокруг сенегальца в последнее время и правда неспокойно.

«Умираем на поле ради Африки». У Джексона разгорелся конфликт с Оби Микелом – вокруг Осимхена

Николас тяжело провел это лето. «Челси» хотел привезти Виктора Осимхена из «Наполи», Джексон мог присесть в запас. Форвардом предлагали пожертвовать ради новой звезды.

Например, Джон Оби Микел. Все лето нигериец призывал «Челси» подписать Осимхена – считая, что команде нужен опытный игрок, который может реализовывать моменты. Джон проводил параллели с Дидье Дрогба и уверял: именно Виктор станет следующим великим африканским нападающим.

Микел не раз заявлял, что пытается убедить Осимхена перейти в «Челси»: «Он обожает Дидье Дрогба и хочет играть в Англии. Надеюсь, фанаты наконец увидят его на «Стэмфорд Бридж». Лично пытаюсь убедить Виктора перейти. Хочу, чтобы он понял – это лучший вариант для продолжения карьеры. Он сможет стать для «Челси» вторым Дрогба».

Это явно задело Джексона: после гола «Вулверхэмптону» неделей ранее он выложил в соцсетях фото с дерзкой подписью: «Микел, закрой свой рот и не говори всякую чушь! Мы умираем на поле ради Африки!»

Джон Оби адекватно отреагировал на критику: «Я не хотел обидеть Николаса. Он отличный игрок, но я думаю, что ему не помешал бы опытный напарник. Если Джексон будет забивать каждую неделю и приносить команде очки, я готов заткнуться!»

Джексон – единственный форвард «Челси»

Осимхен остался в «Наполи», его перспективы туманны . На этот фоне «Челси» согласовал новый контракт с Джексоном – до июня 2033 года. Знак доверия. Уже подтвердил Энцо Мареска: «Он наша девятка, наш главный нападающий на данный момент. Мы им довольны».

Других чистых нападающих у «Челси» нет: Армандо Броя уехал в аренду в «Эвертон», а Марк Гиу еще сырее, чем Николас. Жоау Феликс и Кристофер Нкунку могут сыграть на острие, но это не лучшее их амплуа.

Поэтому у Джексона нет выбора: придется тащить и затыкать Микела. В этом сезоне АПЛ у сенегальца уже два гола.

Фото: Gettyimages.ru /Chris Lee – Chelsea FC