Аршавин о новом формате ЛЧ: «УЕФА нужно делать все, чтобы оттянуть создание Суперлиги и богатые клубы больше зарабатывали»
Андрей Аршавин высказался о новом формате Лиги чемпионов.
В турнире упразднили группы, все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
«Я о новом формате давно знал. Много кто выступает за, но есть и те, кто против. Посмотрим, как будет складываться.
Это сделано для того, чтобы было больше матчей в Лиге чемпионов, чтобы команды заработали больше денег. В УЕФА по-другому не могли поступить. Им нужно делать все, чтобы богатые клубы были довольны и больше зарабатывали, чтобы оттянуть создание Суперлиги», — сказал заместитель гендиректора «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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