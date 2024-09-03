УЕФА установил порог стоимости билетов на выездные матчи еврокубков – 60 евро в ЛЧ, 40 евро в ЛЕ, 20 евро в ЛК. В сезоне-2025/26 максимальная стоимость снизится

Теги Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА болельщики Александер Чеферин деньги Лига конференций УЕФА Футбол

УЕФА начал снижение максимальных цен на билеты на выездные матчи в еврокубках.

В понедельник УЕФА объявил, что с нового сезона будут снижены максимальные цены на билеты для болельщиков гостевых команд в еврокубковых турнирах. Билеты на выездные матчи Лиги чемпионов будут стоить не более 60 евро, в Лиге Европы максимальная цена составит 40 евро, в Лиге конференций – 20 евро. В сезоне-2025/26 максимальная стоимость билетов для болельщиков гостевых команд в Лиге чемпионов снизится до 50 евро, а в Лиге Европы – до 35 евро.

Отмечается, что решение было принято после консультаций с Ассоциацией европейских клубов (ECA) и Ассоциацией футбольных болельщиков Европы (FSE).

«Внедряя более благоприятную для болельщиков политику, мы продолжаем нашу миссию по сохранению футбола как инклюзивного вида спорта, в котором ценятся и признаются болельщики, которые путешествуют по Европе, чтобы следить за своими командами», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это правильно. Может больше гостей будет приезжать. Но это не точно)))
+7
-3
+4
Ответ vova88
Это правильно. Может больше гостей будет приезжать. Но это не точно)))
Квота всего лишь 5%, остальные в общей кассе
+3
-1
+2
Ценовой порог наверное. Поправьте заголовок.
+3
-2
+1
Ответ JENNINGS
Адекватные цены. За последний год несколько раз был на матчах ЛЧ и европейских чемпионатах, средний билет дешевле 100 евро не на верхнем ярусе сейчас трудно найти
20 евро на ЛК - это дичь как дешево
+2
-1
+1
Ответ 134572784@vkontakte.ru
А как определять гостевой фанат или нет ? По прописке или по гражданству? Например поездка из Порту в Бенфику будет считаться гостевым посещением ?
Выделяют же сектор для фанов гостей, что за вопрос
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий