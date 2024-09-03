УЕФА установил порог стоимости билетов на выездные матчи еврокубков – 60 евро в ЛЧ, 40 евро в ЛЕ, 20 евро в ЛК. В сезоне-2025/26 максимальная стоимость снизится

УЕФА начал снижение максимальных цен на билеты на выездные матчи в еврокубках.

В понедельник УЕФА объявил, что с нового сезона будут снижены максимальные цены на билеты для болельщиков гостевых команд в еврокубковых турнирах. Билеты на выездные матчи Лиги чемпионов будут стоить не более 60 евро, в максимальная цена составит 40 евро, в Лиге конференций – 20 евро. В сезоне-2025/26 максимальная стоимость билетов для болельщиков гостевых команд в Лиге чемпионов снизится до 50 евро, а в Лиге Европы – до 35 евро.

Отмечается, что решение было принято после консультаций с Ассоциацией европейских клубов (ECA) и Ассоциацией футбольных болельщиков Европы (FSE).

«Внедряя более благоприятную для болельщиков политику, мы продолжаем нашу миссию по сохранению футбола как инклюзивного вида спорта, в котором ценятся и признаются болельщики, которые путешествуют по Европе, чтобы следить за своими командами», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.