Мишель Платини: «Чеферин и Инфантино – ничто, они думают только о деньгах. Футбол находится в руках менеджеров без истории и тренеров, помешанных на тактике. Дайте ребенку мяч, как Моцарту дали пианино»

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА Мишель Платини ФИФА Джанни Инфантино Александер Чеферин деньги Футбол

Мишель Платини раскритиковал Джанни Инфантино и Александера Чеферина.

«Я знал многих менеджеров прошлого и знаю нынешних, но Чеферин и Инфантино – ничто, они думают только о деньгах.

Они создали новую дурацкую Лигу чемпионов со слишком большим количеством матчей. Я хотел, чтобы управление футболом было доверено игрокам, тем, кто действительно знает свое дело.

Как игрок, тренер и менеджер, я всегда старался поступать правильно, чтобы увеличить удовольствие от футбола и расширить базу тех, кто в него играет. Сегодня этот вид спорта находится в руках менеджеров без истории и тренеров, помешанных на тактике.

Вместо этого ребенку нужно дать мяч, как Моцарту дали пианино. Тренеры знают только, как показать доску, полную схем, рисунков, движений и стрелок. Но позвольте мальчикам играть свободно!» – сказал бывший президент УЕФА.

30 комментариев
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Французский царь, осталось только спросить, сколько чеканят ваши Чеферины?
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-4
+16
Когда сам Платини брал взятки, он не о деньгах думал?
+15
-6
+9
Ответ Tun
Французский царь, осталось только спросить, сколько чеканят ваши Чеферины?
Во Франции были короли, это раз.
+6
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+4
Моцарт не играл на пианино.
Его инструменты орган, клавир, иногда скрипка, альт.
+6
-3
+3
И в чем он неправ?
+6
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+3
Ответ Подкат Пенальтьевич
Когда сам Платини брал взятки, он не о деньгах думал?
Не о деньгах, а о том, что на них можно приобрести. :о)
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Ну раздайте всем по пианино. Моцарты всё равно раз пятьсот лет родятся. Такая себе логика)
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Мостовой и Платини успел покусать.
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В что-то похожее играет сборная Бразилии. да красиво, дриблинг. жога бонито но результатов это не принесно, разбились об тактическую Хорватию. слишком велика цена ошибки держать мяч.
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Ответ Сергей Орлов
Ерунду написали.
Ерунду пишете Вы, уважаемый. Погуглите его биографию.
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Ответ Oviovionfly
Не хватает конечно нынешнем футболу таких игроков как Роналдо, Роналдиньо, Беркамп, Анри и тд.
Их любому футболу не хватает
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Ответ СержМиранэн
Во Франции были короли, это раз.
Это отсылка на Мостового, это два.
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Ответ СержМиранэн
Во Франции были короли, это раз.
Стааас? А кто в Кз был?
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Ответ Сергей Орлов
Ерунду написали.
Моцарт умер за 10 лет до появления первого настоящего пианино
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Сейчас начнутся плоские шутки, но Платини прав. Скучаю по старому футболу, но пересматривать отстой, ибо знаешь результат.
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А напомните, за что мистер Платини отстранён был?)
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Платини прав, инфантины и чифирины ничего не смыслят в самой игре.
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Футбол находится в руках тренеров, помешанных на тактике

Как будто это что-то плохое.
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Ну тут даже фантазировать не надо — подходит старое про рояль, кто его таскает, и кто играет
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видать про норм. менеджеров это Платини про Суркиса, которого привел в исполком УЭФА. дальше можно не прродолжать.
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Платини был игроком уровня Кройфа и Марадоны
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Нам надо поддержать Мишку Платени.
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Да я не безгрешен, но поигрывал в футбол на топ уровне,,,
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Не хватает конечно нынешнем футболу таких игроков как Роналдо, Роналдиньо, Беркамп, Анри и тд.
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Открою секрет платини, но к этому приводят рыночная экономика и капитализм. Все хотят заработать, и он в том числе хотел, не получилось, не фартануло
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"А еще чеканить не умеют и походка не футбольная"
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Мишель Платини: «Чеферин и Инфантино не умеют чеканить мяч, они не играли в футбол»
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