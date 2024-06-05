Мишель Платини: «Чеферин и Инфантино – ничто, они думают только о деньгах. Футбол находится в руках менеджеров без истории и тренеров, помешанных на тактике. Дайте ребенку мяч, как Моцарту дали пианино»

Мишель Платини раскритиковал Джанни Инфантино и Александера Чеферина.

«Я знал многих менеджеров прошлого и знаю нынешних, но и – ничто, они думают только о деньгах.

Они создали новую дурацкую чемпионов со слишком большим количеством матчей. Я хотел, чтобы управление футболом было доверено игрокам, тем, кто действительно знает свое дело.

Как игрок, тренер и менеджер, я всегда старался поступать правильно, чтобы увеличить удовольствие от футбола и расширить базу тех, кто в него играет. Сегодня этот вид спорта находится в руках менеджеров без истории и тренеров, помешанных на тактике.

Вместо этого ребенку нужно дать мяч, как Моцарту дали пианино. Тренеры знают только, как показать доску, полную схем, рисунков, движений и стрелок. Но позвольте мальчикам играть свободно!» – сказал бывший президент .