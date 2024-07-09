Андрей Аршавин: «Зенит» – команда уровня ЛЧ, но точно не 1/4 финала. В Европе бюджеты под миллиард – мы небогатый клуб по европейским меркам»

Андрей Аршавин оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов.

– Сейчас Семак смог бы чего-то достичь с « » в чемпионов?

– Все бывает. Во-первых, вы подумайте, что в Европе деньги вообще другие. По европейским меркам «Зенит» – небогатый клуб для Лиги чемпионов.

– С кем по тратам вы можете сравнить «Зенит»? С «Аталантой», может?

– У «Аталанты» больше бюджет, чем у «Зенита». Либо примерно такой же.

– А как котировать «Зенит» в Европе? Середняк?

– «Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов, но не 1/4 финала точно. Там у людей бюджеты под миллиард: от 700 млн до 1 млрд, – сказал бывший игрок «Зенита».

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