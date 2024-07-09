Андрей Аршавин: «Зенит» – команда уровня ЛЧ, но точно не 1/4 финала. В Европе бюджеты под миллиард – мы небогатый клуб по европейским меркам»

Теги Зенит Андрей Аршавин Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА деньги Футбол

Андрей Аршавин оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов.

– Сейчас Семак смог бы чего-то достичь с «Зенитом» в Лиге чемпионов?

– Все бывает. Во-первых, вы подумайте, что в Европе деньги вообще другие. По европейским меркам «Зенит» – небогатый клуб для Лиги чемпионов.

– С кем по тратам вы можете сравнить «Зенит»? С «Аталантой», может?

– У «Аталанты» больше бюджет, чем у «Зенита». Либо примерно такой же.

– А как котировать «Зенит» в Европе? Середняк?

– «Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов, но не 1/4 финала точно. Там у людей бюджеты под миллиард: от 700 млн до 1 млрд, – сказал бывший игрок «Зенита».

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93 комментария
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Такой бюджет есть только у Мансити и Реала, и то меньше. А Зенит смачно отлетал и от Брюгге, у которого бюджет в разы меньше
+119
-44
+75
Это которые в группе с Брюгге 1 очко набрали? )))
Чёт Аршавина понесло
+89
-31
+58
Ответ Aggrrist
Комментарий скрыт
У Зенита был состав в 177 млн евро
+35
-13
+22
Ответ Kerghoodoo
Это которые в группе с Брюгге 1 очко набрали? ))) Чёт Аршавина понесло
Ну не мешай им, у них идеальное время для фантазий, когда реальность в них не вмешивается))
+34
-14
+20
Мне кажется, если вложить в Зенит лярд или полтора, он не станет МанСити, Реалом, Барсой и т.д.Как и любой другой клуб РПЛ. Вопрос эффективности работы менеджмента и контроля расходов
+24
-10
+14
Посмешище из первой корзины, попадал в лигу, лишь потому, что не играл в отборе, играл бы там и лиги чемпионов не видел бы
+29
-17
+12
Ответ Артём Амирджанян
У Зенита был состав в 177 млн евро
Возможно вы правы, но сути глобально это не меняет. Это по меркам ЛЧ скромная стоимость состава. Уровень третей корзины. У Брюгге 120, не сильно они отставали.
+17
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+12
Ответ Ебздрогыч
Такой бюджет есть только у Мансити и Реала, и то меньше. А Зенит смачно отлетал и от Брюгге, у которого бюджет в разы меньше
Лацио был 350 млн., а Дортмунд 550 где-то.
+14
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+11
Ответ Aggrrist
Комментарий скрыт
так вы сравнивайте не стоимость состава, а сколько на этот состав потратили. Брюгге в каких-то крупных покупках замечен не был, звёзд воспитал сам. Цена ещё и от возраста зависит, полезные ветераны типо Дзюбы и Жиркова стоят копейки, а бесполезные в данный момент, перспективные в будущем юниоры 20+
+14
-7
+7
Да-да, помним как Зенит в последнем своём турнире ЛЧ чудом обыграл Мальмё, бюджет которого меньше чем зарплата у Малкома.
+18
-12
+6
Ответ Ебздрогыч
Такой бюджет есть только у Мансити и Реала, и то меньше. А Зенит смачно отлетал и от Брюгге, у которого бюджет в разы меньше
Большего бреда я не читал. Такие бюджеты как минимум у Баварии, Боруссии, Ювентуса, ТОП-10 АПЛ, Атлетико, Милана, ПСЖ, Интера
+6
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Ответ Лилу Мира
ну ЦСКА со своим бюджетом как то же в 1/4 играл
АПОЭЛ играл, тут где-то и фактор удачи
+5
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До чего скучна жизнь болельщиков Спартака! Все как один ползут туда, где написано «Зенит», или «Аршавин», или что-то подобное. В едином порыве стремятся отметиться своими глупостями, не подозревая, что являются жертвами спортса, беззастенчиво зарабатывающего на них. Ну а мы, нормальные люди, просто потешаемся над их недалёкостью.
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Болельщики КБ и остальных про игру в еврокубке Зенита:
Деньги не играют в футбол
Болельщики КБ и остальных про РПЛ:
Да с таким бюджетом и составом и я бы стал чемпионом))
+7
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+4
Ответ Михаил Хромаков
АПОЭЛ играл, тут где-то и фактор удачи
С тех пор как Апоэл играл в 1/4 бюджеты западных клубов выросли раза в два. Сейчас уже у "скромного" Дортмунда бюджет больше 500 млн.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Мне кажется, если вложить в Зенит лярд или полтора, он не станет МанСити, Реалом, Барсой и т.д.Как и любой другой клуб РПЛ. Вопрос эффективности работы менеджмента и контроля расходов
Как минимум по причине того, что за любого игрока придется переплачивать, зп тоже завышать. В тол время как в Реал или Барсу игроки хотят сами, конечно им там будут неплохо платить, но это не будет единственной мотивацией.
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Ответ Ебздрогыч
Такой бюджет есть только у Мансити и Реала, и то меньше. А Зенит смачно отлетал и от Брюгге, у которого бюджет в разы меньше
Так и Барселона от Рубина отлетала
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+3
Ответ Slavnov
Посмешище из первой корзины, попадал в лигу, лишь потому, что не играл в отборе, играл бы там и лиги чемпионов не видел бы
Толи дело ваш спартак, решил вообще не заморачиваться корзинами и отборами, а просто не участвовать
+3
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Ответ Tom_York
Болельщики КБ и остальных про игру в еврокубке Зенита: Деньги не играют в футбол Болельщики КБ и остальных про РПЛ: Да с таким бюджетом и составом и я бы стал чемпионом))
Болельщики КБ и остальных про игру в еврокубке Зенита: Деньги не играют в футбол
Болельщики КБ и остальных про игру своих кумиров в Еврокубке: Давайте лучше про Зенит
+4
-2
+2
Ответ Otto Funfer
Мне кажется ,что дело даже не в бюджете.Ну наберёт Зенит пять Месси и шесть Рональдо в расцвете сил и будет бюджет охо хо...ну и что .без конкуренции в чемпионате России они разучатся биться к 10 туру
Зенит сам себе должен конкуренцию создавать или всё-таки кто-то другой?
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Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
А неужели нынешний сильнее? Помним последний турнир ЛЧ где Зенит чудом обыграл нищий Мальмё и больше ни с кем очков не набрал.
+9
-7
+2
Это как считать бюджет, там стадионы строят из бюджета, а здесь миллиардный отдали за рубль, вот тебе и бюджет и остальных левых денег у нас много проходит. Если судить по контрактам игроков, особенно в риобурге, то по бюджету явно уступают англичанам, трем испанским, двум французским, двум немецким, трем итальянским.
+3
-1
+2
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Зенит привык, что в чемпионате нет конкуренции, а когда выходит в лч, там его дерут и в хвост и в гриву. 1/4 это только во влажных мечтах Аршавина. Уровень зенита это борьба за Лигу европы в группе ЛЧ
а ты внимательно все прочитал по поводу 1/4?))
+2
0
+2
Ответ Slavnov
Посмешище из первой корзины, попадал в лигу, лишь потому, что не играл в отборе, играл бы там и лиги чемпионов не видел бы
В смысле не играл?, а в 14 году что было? и он не играл в отборе потому что был чемпионом, Спартак например ниразу не прошёл квалы, даже с АЕКом была классическая кб комедия.
+2
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Ответ Tramontana28
Вот именно. Ещё бы АПОЭЛ вспомнили.
Зачем АПОЕЛ, можно Викторию Пльзень, Санкт-Гаален и прочую ерунду вспомнить, а так это ж не Зенит с ними обделался ))
+2
0
+2
Ответ igor.igorev
Да-да, помним как Зенит в последнем своём турнире ЛЧ чудом обыграл Мальмё, бюджет которого меньше чем зарплата у Малкома.
Чудом обыграл Мальме - это 5:0 на Крестовском?
+10
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Ответ Kerghoodoo
Это которые в группе с Брюгге 1 очко набрали? ))) Чёт Аршавина понесло
1-18 и ноль очков ты забыл + 0-7 от Ливера?)
тебе ли заикаться о позорах в ЕК?
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Ответ Slavnov
Посмешище из первой корзины, попадал в лигу, лишь потому, что не играл в отборе, играл бы там и лиги чемпионов не видел бы
ваше посмешище не могло занять первое место, поэтому их и шпыняли в квале все, кому не лень)
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Ответ Валерий Глубокий
Комментарий удален модератором
Жуй говно Валера голубок
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Ответ Kerghoodoo
Это которые в группе с Брюгге 1 очко набрали? ))) Чёт Аршавина понесло
Это которые 2 кубка в Европе брали и которые хотя бы раза 3 выходили в 1/8, включая выход с 1 места.
У других команд РПЛ (кроме Цска) такого в современной истории нет
+3
-2
+1
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