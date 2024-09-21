Воробьев о «Локо»: «Верим, что можем добиваться успеха и прибавлять. Борьба с «Зенитом» за чемпионство? Рано говорить»
Дмитрий Воробьев высказался о третьем месте «Локомотива» в Мир РПЛ после 8 туров.
— После ухода группы игроков, в первую очередь Максима Глушенкова, многие предрекали «Локомотиву» большие проблемы в этом сезоне. За счет чего пока удается опровергать скептические прогнозы?
— Мы верим в себя и в свои силы. От матча к матчу идем. Верим, что можем добиваться успеха и прибавлять.
— Можно ли говорить о борьбе с «Зенитом» за чемпионство?
— Чемпионат только начался — вы же сами все понимаете.
— Уже почти треть чемпионата прошла.
— Все равно все самое интересное еще впереди. Так что рано говорить, – сказал форвард «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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