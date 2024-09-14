Тен Хаг о голе Рэшфорда «Саутгемптону»: «Один нападающий сравнивал это с бутылкой кетчупа: как только забьешь первый, сразу пойдут следующие. Это очень важно»

Эрик тен Хаг прокомментировал первый гол Маркуса Рэшфорда в сезоне АПЛ.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» забил «Саутгемптону » в 4-м туре чемпионата Англии (3:0).

«Это очень важно. Каждый нападающий хочет быть в списке бомбардиров. Как только начинаешь забивать, голы начинают приходить и дальше. Один нападающий сравнивал это с бутылкой кетчупа: как только забьешь первый, сразу пойдут следующие», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».

Тен Хаг про 3:0 с «Саутгемптоном»: «МЮ» должен побеждать в каждом матче, сегодня мы это сделали. После пенальти и гола игра была за нами»