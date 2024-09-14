Тен Хаг о голе Рэшфорда «Саутгемптону»: «Один нападающий сравнивал это с бутылкой кетчупа: как только забьешь первый, сразу пойдут следующие. Это очень важно»
Эрик тен Хаг прокомментировал первый гол Маркуса Рэшфорда в сезоне АПЛ.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» забил «Саутгемптону» в 4-м туре чемпионата Англии (3:0).
«Это очень важно. Каждый нападающий хочет быть в списке бомбардиров. Как только начинаешь забивать, голы начинают приходить и дальше. Один нападающий сравнивал это с бутылкой кетчупа: как только забьешь первый, сразу пойдут следующие», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Тен Хаг про 3:0 с «Саутгемптоном»: «МЮ» должен побеждать в каждом матче, сегодня мы это сделали. После пенальти и гола игра была за нами»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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