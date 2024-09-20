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Аршавин о Гинере: «Один из сильнейших руководителей клубов за 20 лет, если не самый сильный»

Андрей Аршавин назвал Евгения Гинера одним из лучших руководителей клубов.

Гинер стал президентом и владельцем ЦСКА в 2001 году. В апреле 2020 года основным владельцем клуба стал ВЭБ, после чего Гинер был назначен заместителем председателя совета директоров клуба, сохранив за собой пост президента.

За время его президентства ЦСКА выиграл шесть чемпионских титулов, по семь Кубков и Суперкубков России, Кубок УЕФА. Также был построен новый стадион для клуба.

– Недавно вы довольно комплиментарно высказались о многолетнем руководителе армейцев: «У ЦСКА стало меньше денег и меньше Гинера, и они просели».

– Как руководителя клуба считаю Евгения Гинера одним из сильнейших, если не самым сильным за те двадцать лет, что я был в футболе, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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