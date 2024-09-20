Глава пресс-службы «Спартака» о Соболеве: «Как-то дал ему колоду карт поиграть в поезде, он ее так и не вернул. Хорошая колода была. Ну да ладно, будем считать, подарил»
Александр Соболев не вернул колоду карт главе пресс-службы «Спартака».
«Как-то дал Соболеву колоду карт поиграть в поезде, он мне ее так и не вернул. Была хорошая колода.
Ну да ладно, неважно. Будем считать, что я ее ему подарил», – рассказал Дмитрий Зеленов.
Соболев выступал за «Спартак» с 2019 года. В конце августа 27-летний нападающий перешел в «Зенит».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги».
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости