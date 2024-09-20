Глава пресс-службы «Спартака» о Соболеве: «Как-то дал ему колоду карт поиграть в поезде, он ее так и не вернул. Хорошая колода была. Ну да ладно, будем считать, подарил»

Александр Соболев не вернул колоду карт главе пресс-службы «Спартака».

«Как-то дал Соболеву колоду карт поиграть в поезде, он мне ее так и не вернул. Была хорошая колода.

Ну да ладно, неважно. Будем считать, что я ее ему подарил», – рассказал Дмитрий Зеленов .

Соболев выступал за «Спартак » с 2019 года. В конце августа 27-летний нападающий перешел в «Зенит».