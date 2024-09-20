Каррагер назвал пару Терри – Карвалью лучшей связкой защитников в истории АПЛ. Фердинанд и Видич – на втором месте

Джейми Каррагер назвал лучшую пару центральных защитников в истории АПЛ.

В своей колонке в The Telegraph бывший игрок «Ливерпуля» заявил, что Джон Терри и Рикарду Карвалью – лучшая пара центральных защитников в истории Премьер-лиги.

«Они стали основой блестящей команды «Челси » Жозе Моуринью , переписав рекорды и переосмыслив, что на самом высоком уровне можно пропустить всего 15 голов в сезоне – в Премьер-лиге сезона-2004/05», – написал Каррагер.

Рио Фердинанд и Неманя Видич из «МЮ» заняли в его рейтинге второе место.

«Что выделяло их среди остальных, так это то, что они были равны, а не так, что один защитник был лучше другого, как это часто бывает даже в самых известных защитных дуэтах», – написал Каррагер.