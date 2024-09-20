Каррагер назвал пару Терри – Карвалью лучшей связкой защитников в истории АПЛ. Фердинанд и Видич – на втором месте
Джейми Каррагер назвал лучшую пару центральных защитников в истории АПЛ.
В своей колонке в The Telegraph бывший игрок «Ливерпуля» заявил, что Джон Терри и Рикарду Карвалью – лучшая пара центральных защитников в истории Премьер-лиги.
«Они стали основой блестящей команды «Челси» Жозе Моуринью, переписав рекорды и переосмыслив, что на самом высоком уровне можно пропустить всего 15 голов в сезоне – в Премьер-лиге сезона-2004/05», – написал Каррагер.
Рио Фердинанд и Неманя Видич из «МЮ» заняли в его рейтинге второе место.
«Что выделяло их среди остальных, так это то, что они были равны, а не так, что один защитник был лучше другого, как это часто бывает даже в самых известных защитных дуэтах», – написал Каррагер.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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