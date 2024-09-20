Анчелотти о календаре: «Игроки не против уменьшить зарплаты, если будут играть меньше. Они думают о том, как изменить будущее футбола»

Карло Анчелотти выступил за уменьшение количества матчей.

«Жалобы не изменят календарь этого сезона. Важно подумать об этом, понять, что игроки устали. Календарь этого сезона не изменится, но футболисты думают о том, как изменить будущее футбола.

Футболу стоит призадуматься, потому как, чтобы избежать травм, нужно играть меньше матчей. Игроки не против уменьшить свои зарплаты, если будут играть меньше», – сказал главный тренер «Реала ».

Фигу о календаре: «Это как снежный ком – чем больше матчей, тем крупнее контракты. Если их будет меньше, зарплаты сократятся»