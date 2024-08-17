Романцев о победном голе Карпина французам: «Контратака, конец игры. Он по горло наевшись рывок от своих ворот сделал. Восхищение. Герой матча»

Теги Спартак Ростов Владимир Бесчастных премьер-лига Россия Сборная Франции по футболу Сборная России по футболу Олег Романцев Илья Цымбаларь Виктор Онопко Валерий Карпин стад де Франс Футбол

Олег Романцев вспомнил победный гол Валерия Карпина в ворота французов.

Сборная России по футболу 5 июня 1999 года выиграла на поле «Стад де Франс» со счетом 3:2. Россияне вырвали победу на 87-й минуте матча со сборной Франции.

Олег Романцев, занимавший пост главного тренера сборной России, поделился воспоминаниями в сериале «Главные победы».

«Я сейчас скажу, кто в этой комбинации, на мой взгляд, меня больше всех удивил. Идет их атака. Наша команда почти на трети поля обороняется. Виктор [Онопко] перехватывает, дает длинную передачу Бесчастных, а когда показался Цымбаларь – он прямо в ход дал.

Илюха ни секундочки не задержался, не в растяжке, он прямо в ногу дал передачу. Это Цымбаларь. Чуть-чуть сделал вид, что он останавливается.

Но то, что сделал Карпин, – мне до сих пор в голову не приходит. Контратака, конец игры. И он, крайний защитник, который вот так наелся (Романцев жестом показывает, что Карпин наелся по горло – Спортс’’), оказался там и опередил всех.

Это восхищение Валерием. Просто восхищение. Как он там мог оказаться?

Посмотрите, длинная передача быстро проходит, а он от своих почти ворот этот рывок сделал. Вот герой матча, на мой взгляд», – сказал Романцев.

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52 комментария
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Ах какая была игра!!
Буря эмоций
+71
-3
+68
В детстве смотрел эту игру в полном восторге.
Потом спустя лет 20 пересматривал обзор, и восторг повторился.

Россия тогда совершенно не шальным образом победила, а дала настоящий равный бой на Стад де Франс против действующих чемпионов мира и грядущих чемпионов Европы в самом соку. С кучей моментов с обеих сторон.

И в решающем голе отмечу все же не Карпина, а Цымбаларя, который сделал оригинальную волшебную передачу на набегающего вторым темпом.
+55
-8
+47
Ответ Wiley Fox
Илюха ни секундочки не задержался, не в растяжке, он прямо в ногу дал передачу. Это Цымбаларь. Чуть-чуть сделал вид, что он останавливается. ------ Я к этим геничам и шнякиным тут обращусь Меня просто выворачивает, когда любитель целоваться с мужиком генич и дзюдоист-перевертыш шнякин говорят это педиковатое "в ножку" в репортажах
Илья был кудесником мяча.Царствие ему небесное
+27
-1
+26
Помню тот отборочный цикл, Французы действующие чемпионы мира. Мы на старте проиграли 3 игры - Украине 3-2 в гостях - этот матч смотрел с братом в киеве на стадионе, поражение от Исландии и Франции.

Потом 6 побед подряд в том числе над действующими чемпионами мира - Французами 3-2.

И в последней игре памятный в кавычках матч с Украиной и 1-1 после нелепого заброса мяча Филимонова после удара Шевченко со штрафного.

Как итог украина на 2-ом месте с 20-ью очками, мы 3-и с 19-ью, Франция на первом 21 очко.
+30
-5
+25
Да, у Карпина реально всегда глаза горели и он бился. Уважал и уважаю. И был любопытный нюанс. Если в Сельте, где они играли с Мостовым, в большей степени лидером был Александр (потому из уважухи его там и прозвали царём), а Валера был рабочей лошадкой, то в сборной, гораздо ярче выглядел именно Валера, а Мостовой играл хоть и хорошо, но не так впечатляюще
+17
-1
+16
Илюха ни секундочки не задержался, не в растяжке, он прямо в ногу дал передачу. Это Цымбаларь. Чуть-чуть сделал вид, что он останавливается.

------

Я к этим геничам и шнякиным тут обращусь

Меня просто выворачивает, когда любитель целоваться с мужиком генич и дзюдоист-перевертыш шнякин говорят это педиковатое "в ножку" в репортажах
+24
-8
+16
Ответ Капудастик
Ах какая была игра!! Буря эмоций
Да , тот матч не забудешь никогда, эйфория, подъем... И так же не забудешь матч с Украиной, и "сейв" Филимонова...полное опустошение
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А ещё чуть позже были гол Карпина в последнем туре Украине и "бабочка Филимонова", которая такую сказку обоsрала, увы и ах.
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Героем был Панов, переломил ход матча.
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Помню Французы никому не проигрывали на Стард де Франс.... Шансов было мало... И такой матч... Космос !
+9
-2
+7
Михаил,в заголовке к новости деепричастный оборот,стоящий перед личным местоимением,обособляется
+8
-1
+7
Помню этот матч , как сейчас, там все красавцы, бились с лягушатниками до конца
+7
-1
+6
Иваныча память подводит уже, к сожалению. За сорок секунд до гола французы коснулись мяча всего лишь раз. Единственно, более-менее с Онопко, но там, опять же не перехват, а удачный вынос после не очень хорошей откидки Варламова
https://youtu.be/bugswl3vHG4?si=6YeLSjLCU2nFKuQE
+5
0
+5
Еще помню заголовок «Панов и Кутузов разбили французов».
+8
-3
+5
Не буду вступать.в дискуссию , но тогда я струёй перебивал забор , а щас только на ботинки..
Забытую песню несет ветерок
Задумчиво в травах звеня
Но помню, что есть на Земле уголок
Где радость любила меня.

Боже, как давно это было,
Помнит только мутной реки вода.
Время, когда радость меня любила,
Больше не вернуть ни за что, никогда.
Костя Никольский/ Воскресенье/
+6
-1
+5
Спасибо ребятам за тот матч!!!
+4
0
+4
Ответ kene ludeef:3
Михаил,в заголовке к новости деепричастный оборот,стоящий перед личным местоимением,обособляется
Тут он после местоимения. Поддержу, запятых не хватает.
+4
0
+4
Понимаю, что дело вкуса, но лично для меня, это лучший матч сборной России, не умаляя заслуг сборной-2008 и 2018
+4
-1
+3
Да , тот матч не забудешь никогда, эйфория, подъем... И так же не забудешь матч с Украиной, и "сейв" Филимонова...полное опустошение
+3
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+3
Ответ IceDushman
Илья был кудесником мяча.Царствие ему небесное
Любимый игрок. В основном в майках с его фамилией на футбол хожу.
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+3
Ответ Александр Мутьянов
после этого случая, этого матча я перестал смотреть футбол совсем, и вот, уже не смотрю 25 лет... ах, Филимонов...
Исландию надо было побеждать
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Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
Мы видимо разные матчи смотрели.В чем случайность голов Панова? Первый после попадания в руку Венсана Канделя попал к Панову. Если бы не это, то был бы пенальти в ворота фанцузов. Что касается второго, то с каких пор шикарный прием и моментальный точный удар стали случайностью? Вот у Франции гол Пети реально был случайным. Удар у него откровенно не получился и Филимонов спокойно бы его забрал, не выставь Семак, стоявший в стенке крайним, ногу на пути мяча. Так что не понимаю, а каком тотальном преимуществе вы говорите.
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Ответ Goldstream
В детстве смотрел эту игру в полном восторге. Потом спустя лет 20 пересматривал обзор, и восторг повторился. Россия тогда совершенно не шальным образом победила, а дала настоящий равный бой на Стад де Франс против действующих чемпионов мира и грядущих чемпионов Европы в самом соку. С кучей моментов с обеих сторон. И в решающем голе отмечу все же не Карпина, а Цымбаларя, который сделал оригинальную волшебную передачу на набегающего вторым темпом.
Бесчастных не хуже сыграл. Какой футболист был, а карьера прям как фамилия
+4
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+2
Ответ Goldstream
В детстве смотрел эту игру в полном восторге. Потом спустя лет 20 пересматривал обзор, и восторг повторился. Россия тогда совершенно не шальным образом победила, а дала настоящий равный бой на Стад де Франс против действующих чемпионов мира и грядущих чемпионов Европы в самом соку. С кучей моментов с обеих сторон. И в решающем голе отмечу все же не Карпина, а Цымбаларя, который сделал оригинальную волшебную передачу на набегающего вторым темпом.
Помню, мы тоже с приятелем вместе пересматривали тот матч. Помимо очевидных восторгов игрой, было очень забавно, обладая пост знанием, наблюдать за переменами в голосе Виктора Гусева))
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0
+2
Ответ Mukunku 64
Не буду вступать.в дискуссию , но тогда я струёй перебивал забор , а щас только на ботинки.. Забытую песню несет ветерок Задумчиво в травах звеня Но помню, что есть на Земле уголок Где радость любила меня. Боже, как давно это было, Помнит только мутной реки вода. Время, когда радость меня любила, Больше не вернуть ни за что, никогда. Костя Никольский/ Воскресенье/
Никольский 👍😉
+1
0
+1
Ответ Wiley Fox
Илюха ни секундочки не задержался, не в растяжке, он прямо в ногу дал передачу. Это Цымбаларь. Чуть-чуть сделал вид, что он останавливается. ------ Я к этим геничам и шнякиным тут обращусь Меня просто выворачивает, когда любитель целоваться с мужиком генич и дзюдоист-перевертыш шнякин говорят это педиковатое "в ножку" в репортажах
"Ножка"- это точно про балет, но никак не про футбол)
+1
0
+1
Героем того матча был Панов, который на ровном месте убрал Десайи и сделал гол из ничего в тот момент, когда Франция тотально доминировала.

Да и Карпин перед своим голом получил мяч один, потому что Панов увел защитника на ближнюю штангу.
+5
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+1
Ответ igls54
Помню был день рождения сестры. В результате просмотра всем коллективом наклюкались до скотского состояния - тяжелее похмелья в жизни не было
за 15 минут до конца матча , мы смотрели вдвоем с товарищем. , выключили ТВ чтобы не огорчаться совсем, ТК перспективы не было совсем...и когда утром случайно узнали конечный счет, то
долго не верили..
долго
а потом..этот день стал одним из счастливых в нашей моей жизни
+1
-1
0
Ответ Karpins
Помню тот отборочный цикл, Французы действующие чемпионы мира. Мы на старте проиграли 3 игры - Украине 3-2 в гостях - этот матч смотрел с братом в киеве на стадионе, поражение от Исландии и Франции. Потом 6 побед подряд в том числе над действующими чемпионами мира - Французами 3-2. И в последней игре памятный в кавычках матч с Украиной и 1-1 после нелепого заброса мяча Филимонова после удара Шевченко со штрафного. Как итог украина на 2-ом месте с 20-ью очками, мы 3-и с 19-ью, Франция на первом 21 очко.
после этого случая, этого матча я перестал смотреть футбол совсем, и вот, уже не смотрю 25 лет... ах, Филимонов...
+2
-2
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Хотел победить Валера!
Так бы и сейчас, на тренерском поприще!
+2
-2
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