Романцев о победном голе Карпина французам: «Контратака, конец игры. Он по горло наевшись рывок от своих ворот сделал. Восхищение. Герой матча»
Олег Романцев вспомнил победный гол Валерия Карпина в ворота французов.
Сборная России по футболу 5 июня 1999 года выиграла на поле «Стад де Франс» со счетом 3:2. Россияне вырвали победу на 87-й минуте матча со сборной Франции.
Олег Романцев, занимавший пост главного тренера сборной России, поделился воспоминаниями в сериале «Главные победы».
«Я сейчас скажу, кто в этой комбинации, на мой взгляд, меня больше всех удивил. Идет их атака. Наша команда почти на трети поля обороняется. Виктор [Онопко] перехватывает, дает длинную передачу Бесчастных, а когда показался Цымбаларь – он прямо в ход дал.
Илюха ни секундочки не задержался, не в растяжке, он прямо в ногу дал передачу. Это Цымбаларь. Чуть-чуть сделал вид, что он останавливается.
Но то, что сделал Карпин, – мне до сих пор в голову не приходит. Контратака, конец игры. И он, крайний защитник, который вот так наелся (Романцев жестом показывает, что Карпин наелся по горло – Спортс’’), оказался там и опередил всех.
Это восхищение Валерием. Просто восхищение. Как он там мог оказаться?
Посмотрите, длинная передача быстро проходит, а он от своих почти ворот этот рывок сделал. Вот герой матча, на мой взгляд», – сказал Романцев.
Буря эмоций
Потом спустя лет 20 пересматривал обзор, и восторг повторился.
Россия тогда совершенно не шальным образом победила, а дала настоящий равный бой на Стад де Франс против действующих чемпионов мира и грядущих чемпионов Европы в самом соку. С кучей моментов с обеих сторон.
И в решающем голе отмечу все же не Карпина, а Цымбаларя, который сделал оригинальную волшебную передачу на набегающего вторым темпом.
Потом 6 побед подряд в том числе над действующими чемпионами мира - Французами 3-2.
И в последней игре памятный в кавычках матч с Украиной и 1-1 после нелепого заброса мяча Филимонова после удара Шевченко со штрафного.
Как итог украина на 2-ом месте с 20-ью очками, мы 3-и с 19-ью, Франция на первом 21 очко.
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Я к этим геничам и шнякиным тут обращусь
Меня просто выворачивает, когда любитель целоваться с мужиком генич и дзюдоист-перевертыш шнякин говорят это педиковатое "в ножку" в репортажах
https://youtu.be/bugswl3vHG4?si=6YeLSjLCU2nFKuQE
Забытую песню несет ветерок
Задумчиво в травах звеня
Но помню, что есть на Земле уголок
Где радость любила меня.
Боже, как давно это было,
Помнит только мутной реки вода.
Время, когда радость меня любила,
Больше не вернуть ни за что, никогда.
Костя Никольский/ Воскресенье/
Да и Карпин перед своим голом получил мяч один, потому что Панов увел защитника на ближнюю штангу.
долго не верили..
долго
а потом..этот день стал одним из счастливых в нашей моей жизни
Так бы и сейчас, на тренерском поприще!