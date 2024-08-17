Романцев о победном голе Карпина французам: «Контратака, конец игры. Он по горло наевшись рывок от своих ворот сделал. Восхищение. Герой матча»

Олег Романцев вспомнил победный гол Валерия Карпина в ворота французов.

Сборная России по футболу 5 июня 1999 года выиграла на поле «Стад де Франс» со счетом 3:2. Россияне вырвали победу на 87-й минуте матча со сборной Франции.

Олег Романцев, занимавший пост главного тренера сборной России, поделился воспоминаниями в сериале «Главные победы».

«Я сейчас скажу, кто в этой комбинации, на мой взгляд, меня больше всех удивил. Идет их атака. Наша команда почти на трети поля обороняется. Виктор [Онопко] перехватывает, дает длинную передачу Бесчастных, а когда показался Цымбаларь – он прямо в ход дал.

Илюха ни секундочки не задержался, не в растяжке, он прямо в ногу дал передачу. Это Цымбаларь. Чуть-чуть сделал вид, что он останавливается.

Но то, что сделал Карпин, – мне до сих пор в голову не приходит. Контратака, конец игры. И он, крайний защитник, который вот так наелся (Романцев жестом показывает, что Карпин наелся по горло – Спортс’’), оказался там и опередил всех.

Это восхищение Валерием. Просто восхищение. Как он там мог оказаться?

Посмотрите, длинная передача быстро проходит, а он от своих почти ворот этот рывок сделал. Вот герой матча, на мой взгляд», – сказал Романцев.

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