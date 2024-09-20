Амарал о Станковиче в «Спартаке»: «Очень доволен им, хороший тренер с сильным характером»
Томаш Амарал высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».
Сербский специалист возглавил красно-белых перед началом текущего сезона. На данный момент клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 15 очками.
– Вы довольны работой Станковича? Можете ли назвать Деяна и Барко двумя самыми успешным сделками межсезонья?
– Конечно, я очень доволен Станковичем. Это хороший тренер с сильным характером, – сказал спортивный директор «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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