Амарал о Станковиче в «Спартаке»: «Очень доволен им, хороший тренер с сильным характером»

Томаш Амарал высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

Сербский специалист возглавил красно-белых перед началом текущего сезона. На данный момент клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 15 очками.

– Вы довольны работой Станковича? Можете ли назвать Деяна и Барко двумя самыми успешным сделками межсезонья?

– Конечно, я очень доволен Станковичем. Это хороший тренер с сильным характером, – сказал спортивный директор «Спартака ».