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  • Алексей Миранчук: «Чтобы уехать за границу, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Мы в России, если играем в больших клубах, считает себя лучшим и ждем предложений от грандов. Таких игроков за рубежом много»
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Алексей Миранчук: «Чтобы уехать за границу, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Мы в России, если играем в больших клубах, считает себя лучшим и ждем предложений от грандов. Таких игроков за рубежом много»

Алексей Миранчук высказался на тему российских игроков за рубеж.

– В чем главном ты за эти четыре года в Италии изменился как футболист и человек? И если бы у тебя была возможность заново принять решение – уехал бы из РПЛ? И куда – в «Аталанту», «Милан», другие клубы, которые на тебя тогда претендовали?

– Конечно, уехал бы! Неважно куда. Не поймите меня неправильно – не призываю сейчас всех наших игроков куда-то уезжать. Для молодых футболистов в России сейчас просто идеальное время, и я вижу, как они растут и развиваются.

Если ты ставишь себе какую-то цель, если хочешь этого – поиграть в других чемпионатах, посмотреть на других людей, с какими-то звездами рядом потренироваться и на поле выходить, – то должен идти к этой цели. Если чувствуешь себя комфортно дома, что я тоже уважаю, – играй там, наслаждайся. Лично я снова уехал бы. Сто процентов!

– Как оценишь переход брата в «Сьон»?

– Очень рад за него. Он хотел попробовать себя, неважно в каком клубе, но в европейском чемпионате. Да, команда не на первых местах, но думаю, что все поправимо. Мой брат – это пример того, что, если человек хочет играть в Европе, то найдет себе какой-то вариант.

Тут важно понимать вот какую вещь. Мы в России привыкли, что если играем в больших клубах нашей страны и хотим ехать выступать за границу, то считаем себя самыми лучшими и ждем предложений от каких-то грандов. А на самом деле таких игроков, как мы, за рубежом очень много. Конкуренция – высочайшая. Соответственно, если стремиться уезжать, то не надо ждать «Ювентусов», «Миланов», английских топов, – сказал футболисты «Атланты».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМЛС
logoАлексей Миранчук
logoАнтон Миранчук
logoАтланта Юнайтед
logoСпорт-Экспресс
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