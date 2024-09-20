Экс-форвард «Крыльев Советов» и «Зенита» Сергей Корниленко стал амбассадором FONBET

Один из лучших нападающих в истории белорусского футбола Сергей Корниленко и букмекерская компания FONBET объявили о старте партнерства.

Дебютировав в раннем возрасте на профессиональном уровне, Корниленко уже в 20 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси. Затем нападающий играл в Украине, России и Англии, запомнился выступлениями за «Томь» и «Зенит», а настоящей легендой стал в Самаре – провел около 200 матчей за «Крылья Советов» и стал лучшим бомбардиром клуба в российской истории.

Сейчас Корниленко занимает должность спортивного директора «Крыльев».

«Рад присоединиться к команде FONBET! Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным, интересным и полезным. Мы вместе сможем обсуждать нашу любимую игру с болельщиками, создавать и быть частью ярких событий и мероприятий», – заявил Корниленко.

«Мы с гордостью представляем вам нашего нового амбассадора! Сергей Корниленко – знаковая фигура для белорусского футбола, пример и эталон отношения к спорту и работе. Совместные активности, встречи с болельщиками, интервью и мастер-классы не заставят себя ждать. Добро пожаловать в команду FONBET!», – добавил Алексей Казаков, генеральный директор FONBET в Беларуси.

Сергей Корниленко пополнил команду амбассадоров букмекерской компании FONBET в Беларуси, присоединившись к своему бывшему одноклубнику и партнеру по сборной Станиславу Драгуну. В презентационном ролике, посмотреть который можно здесь , приняли участие оба футболиста.

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