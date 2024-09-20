  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Реклама
0

Экс-форвард «Крыльев Советов» и «Зенита» Сергей Корниленко стал амбассадором FONBET

Один из лучших нападающих в истории белорусского футбола Сергей Корниленко и букмекерская компания FONBET объявили о старте партнерства.

Дебютировав в раннем возрасте на профессиональном уровне, Корниленко уже в 20 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси. Затем нападающий играл в Украине, России и Англии, запомнился выступлениями за «Томь» и «Зенит», а настоящей легендой стал в Самаре – провел около 200 матчей за «Крылья Советов» и стал лучшим бомбардиром клуба в российской истории.

Сейчас Корниленко занимает должность спортивного директора «Крыльев». 

«Рад присоединиться к команде FONBET!  Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным, интересным и полезным. Мы вместе сможем обсуждать нашу любимую игру с болельщиками, создавать и быть частью ярких событий и мероприятий», – заявил Корниленко. 

«Мы с гордостью представляем вам нашего нового амбассадора! Сергей Корниленко – знаковая фигура для белорусского футбола, пример и эталон отношения к спорту и работе. Совместные активности, встречи с болельщиками, интервью и мастер-классы не заставят себя ждать. Добро пожаловать в команду FONBET!», – добавил Алексей Казаков, генеральный директор FONBET в Беларуси. 

Сергей Корниленко пополнил команду амбассадоров букмекерской компании FONBET в Беларуси, присоединившись к своему бывшему одноклубнику и партнеру по сборной Станиславу Драгуну. В презентационном ролике, посмотреть который можно здесь, приняли участие оба футболиста. 

Реклама, 18+, ООО «ФОНКОР”, Erid: 2SDnjdAH6tr

Опубликовано: Sports
logoКрылья Советов
logoСергей Корниленко
РПЛ
Фонбет
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Матч памяти Павла Садырина. Легенды «Зенита» сыграют против легенд ЦСКА
111 минут назад
Алексей Миранчук: «Чтобы уехать за границу, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Мы в России, если играем в больших клубах, считает себя лучшим и ждем предложений от грандов. Таких игроков за рубежом много»
919 минут назад
Глава Ла Лиги Тебас: «Перес оказывает сильное давление, снимает и назначает редакторов газет. Я говорю то, что думаю, а ему это не нравится. И я мадридист! У него комплекс мессии»
2037 минут назад
Трент и его семья могут купить «Нант» за 100+40 млн евро (L’Équipe)
1142 минуты назад
Судья не дал Месси желтую, из-за которой он пропустил бы финал Копы-2007: «Сказал ему: «Это будет стоить тебе футболки». После матча он передал ее мне»
1647 минут назад
Колосков считает, что Fan ID не ударил по российскому футболу: «Посещаемость выровнялась, люди стали забывать обиды. Нет хулиганства, стычек и агрессии. Задача выполнена»
7150 минут назад
Томаш Амарал: «Ожидали, что Жозе начнет сезон в «Спартаке» лучше. Его форма стала сюрпризом, он повел себя непрофессионально. Но сейчас уже достаточно скинул»
25сегодня, 08:44
Месси открыл продюсерскую компанию 525 Rosario. Будут создавать семейные программы, фильмы и премиальный ТВ-контент
39сегодня, 08:28
Зарема Салихова: «Льются рекой нефтяные деньги в «Спартаке», а приезжают мевли, довбни и Жозе. Полная футбольная дисфункция спортивного блока» 
87сегодня, 07:55
Зиньковский о форме Николсона: «Игры чемпионата покажут. Каждый хочет в состав – отдавать, забивать и помогать «Спартаку»
17сегодня, 07:21
Ко всем новостям
Последние новости
ФИФА испытывает трудности с продажей прав на клубный ЧМ 2025-го. Инфантино созвал экстренное совещание с топ-менеджерами вещательной отрасли
3 минуты назад
Амарал о Станковиче в «Спартаке»: «Очень доволен им, хороший тренер с сильным характером»
10 минут назад
Амарал об отказе «Спартака» от Глушенкова: «Подписываем игроков не только на поле, но и в раздевалку. Ежедневно общаюсь с Ребровым, он хорошо разбирается в российском футболе»
525 минут назад
Колосков о ЧМ-2018: «Сразу после него Россию полюбили. ФИФА признал его лучшим за всю историю, не говоря о тех, кто тут был»
530 минут назад
Экс-судья Фернандес об удалении Гарсии: «Правильное. Когда Эрик сбивает Минамино, у японца впереди только тер Стеген»
5сегодня, 08:42
Чемпионат Германии. «Аугсбург» примет «Майнц», «Бавария» сыграет с «Вердером» в субботу, «Байер» примет «Вольфсбург» в воскресенье
1сегодня, 08:38
Чемпионат Испании. «Алавес» против «Севильи», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» сыграют в воскресенье
2сегодня, 08:23
Абена пообещал выучить песню «Знаешь ли ты», если «Спартак» выиграет трофей в этом сезоне
10сегодня, 08:10
Эммануэль Эменике: «Было бы приятно поработать в «Спартаке». Готов быть вторым тренером»
13сегодня, 08:08
Саудовцы не прочь купить «Атлетико». Акционеры не хотят продавать клуб (El Independiente)
11сегодня, 07:39