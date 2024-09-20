Амарал об уходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»: «Он объяснил, что не чувствует мотивации и не верит, что может стать здесь чемпионом»
Томаш Амарал рассказал, почему Александр Соболев решил покинуть «Спартак».
В конце августа форвард перешел в «Зенит».
«В октябре меня еще не было в «Спартаке». В январе Соболев мне ничего не говорил. Позиция Саши менялась то вверх, то вниз.
У нас был серьезный разговор с ним и Деяном Станковичем. Там он объяснил, что не чувствует мотивации и не верит, что может стать здесь чемпионом», — сказал спортивный директор «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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