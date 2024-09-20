Хавбек «Аталанты» де Рон про 0:0 с «Арсеналом»: «Равный матч. Пенальти был нашим единственном шансом» 

Мартен де Рон оценил ничью «Аталанты» с «Арсеналом» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

На 51-й минуте форвард итальянского клуба Матео Ретеги не реализовал 11-метровый.

«Равный матч. По правде говоря, пенальти был нашим единственном шансом.

Лига чемпионов – очень трудный турнир. В нем играют сплошь топовые команды. Атмосфера на стадионе была что надо. Это был потрясающий вечер», – сказал хавбек «Аталанты».