«Подумайте, сколько тренеров останется после проигрыша «Зениту», «Динамо» и «Спартаку». Это как проиграть «Реалу» и «Барселоне» в Испании». Осинькин о «Крыльях»

Игорь Осинькин высказался о неудачной серии «Крыльев Советов».

Ранее самарцы проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:5 в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. После трех кубковых матчей « », не набрав ни одного очка, занимают четвертое место в турнирной таблице группы А.

В рамках Мир РПЛ команда набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В трех стартовых турах чемпионата клуб потерпел три поражения – от « » (0:4), «Ростова» (1:3) и « » (0:3).

– Будут ли перестановки в клубе, если продолжится неудачная полоса?

– Спасибо за вопрос. Чемпионат мы действительно начали неудачно. Подумайте сами, сколько тренеров останется на работе после проигрыша «Зениту», « » и «Спартаку». Это как в Испании проиграть «Реалу» и «Барселоне».

У нас шесть очков, мы понимаем, с кем мы играем, у нас все хорошо, – заявил главный тренер «Крыльев Советов».