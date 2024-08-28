«Подумайте, сколько тренеров останется после проигрыша «Зениту», «Динамо» и «Спартаку». Это как проиграть «Реалу» и «Барселоне» в Испании». Осинькин о «Крыльях»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Барселона Реал Мадрид Ла Лига Динамо Москва Игорь Осинькин Матч ТВ Футбол

Игорь Осинькин высказался о неудачной серии «Крыльев Советов».

Ранее самарцы проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:5 в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. После трех кубковых матчей «Крылья Советов», не набрав ни одного очка, занимают четвертое место в турнирной таблице группы А. 

В рамках Мир РПЛ команда Осинькина набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В трех стартовых турах чемпионата клуб потерпел три поражения – от «Зенита» (0:4), «Ростова» (1:3) и «Спартака» (0:3).

– Будут ли перестановки в клубе, если продолжится неудачная полоса?

– Спасибо за вопрос. Чемпионат мы действительно начали неудачно. Подумайте сами, сколько тренеров останется на работе после проигрыша «Зениту», «Динамо» и «Спартаку». Это как в Испании проиграть «Реалу» и «Барселоне».

У нас шесть очков, мы понимаем, с кем мы играем, у нас все хорошо, – заявил главный тренер «Крыльев Советов».

 

28 комментариев
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Осинькин и есть Крылья
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Ответ samarskij-kuzmich
"Осинькин умеет работать с молодежью", "Осинькин прекрасный футбольный стратегии тактик" и т.д. Прекрасный тактик, умеющий работать с молодежью Осинькин раз за разом проваливается, если происходит ротация состава. Схемы у него шаблонные и набор игроков удобных для них конкретен. По факту - шаг вправо, шаг влево и тут же провал. Опять начали прокачивать объяснение, что дескать вновь игроков забрали и вот Осинькин героически пытается что-то сделать... Ну и кого же забрали? Салтыков - он с зимы принадлежал уже Локо и было время наиграть другого игрока. Но главное даже не в зтом. Весной в основе выходили и Салтыков, и Горшков. Однако был полнейший провал. Салтыков только осенью хорошо играл. Горшков всегда нестабильно. Но самоуверенно. То есть дело вовсе не в потере этих двух игроков. Осинькин же такой талантливый тренер, в чем тогда проблема? Надо правде в глаза посмотреть наконец. Осинькин обычный тренер, обычный, который не тактическими изысканиями добивается побед, а нужным подбором игроков. А подбор этот, чтобы он стабильно мог хоть что-то выигрывал был, когда костяк составляли удобные ему чертановские. И вот он как за соломинку хватается и несмотря ни на что ставит в состав никакиущих из числа оставшихся чертановских. Крылья же потом ещё и следующий выпуск из Чертаново подписали, которые уже у "умеющего работать с молодежью" Осинькина так и не заиграли, но клуб зато тратил деньги на их зарплаты, когда они прозябали в клубах второй лиги.
Может Осинькин тренер и обычный, но вполне добротный. Работает с тем материалом, который у него есть. И не ноет постоянно о новых покупках. И игроков развивает. За последнее время у него не заиграли только двое - Сычевой и Соколов. Отбраковке в Самаре крайне низкая. Куда ниже, нежели в других командах.
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Ответ Иван Шаров
Осинькин и есть Крылья
У них состав перестраивается, кредит доверия до зимы уж точно заслужил
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И в чем он не прав?
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Ответ Виталии Пархоменко
Реал- это Зенит, Динамо- это Барселона? А Спартак кто? Атлетико? Ай да Осинькин, оказывается в Крыльях все хорошо( С Галактионова пример возьми, кроме Баринова одни пионеры с академии, и как играют!
А предыдущие годы Осинькин не выдавал игру? Че накинулись.

Локомотив сдуется через 2 тура. А в прошлом году прям сказка была, а не Локомотив типа.

Все те же самые люди будут писать скоро Галактионов - дно, команда ни о чем, было пару матчей и все.
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Ответ Tydeus
У них состав перестраивается, кредит доверия до зимы уж точно заслужил
С Осинькиным хоть какая-то надежда есть, а с Юранами-Шалимовыми прямая дорога в пердив! Да, ещё Евсеев есть и Григорян!
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А может Журналистам типа Черданцева, кто такие вопросы постоянно об увольнении задаёт в ответ - а тебя когда уволят, что ты каждый день супер инсайды выдаешь, переставая матч комментировать, и которые не сбываются?
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С Осинькиным Крылья пытаются играть в футбол и играют. С другими тренерами из свободных росс тренеров на его месте играли бы в БИЦАБОРОЦА
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Балтика рвала жэ в кубке и вылетела, Крыльям это зачем!? А Махачкала вот пошла путем Балтики 🤦‍♂
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Логично. Не поспоришь.
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Не поспоришь.
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Ответ samarskij-kuzmich
"Осинькин умеет работать с молодежью", "Осинькин прекрасный футбольный стратегии тактик" и т.д. Прекрасный тактик, умеющий работать с молодежью Осинькин раз за разом проваливается, если происходит ротация состава. Схемы у него шаблонные и набор игроков удобных для них конкретен. По факту - шаг вправо, шаг влево и тут же провал. Опять начали прокачивать объяснение, что дескать вновь игроков забрали и вот Осинькин героически пытается что-то сделать... Ну и кого же забрали? Салтыков - он с зимы принадлежал уже Локо и было время наиграть другого игрока. Но главное даже не в зтом. Весной в основе выходили и Салтыков, и Горшков. Однако был полнейший провал. Салтыков только осенью хорошо играл. Горшков всегда нестабильно. Но самоуверенно. То есть дело вовсе не в потере этих двух игроков. Осинькин же такой талантливый тренер, в чем тогда проблема? Надо правде в глаза посмотреть наконец. Осинькин обычный тренер, обычный, который не тактическими изысканиями добивается побед, а нужным подбором игроков. А подбор этот, чтобы он стабильно мог хоть что-то выигрывал был, когда костяк составляли удобные ему чертановские. И вот он как за соломинку хватается и несмотря ни на что ставит в состав никакиущих из числа оставшихся чертановских. Крылья же потом ещё и следующий выпуск из Чертаново подписали, которые уже у "умеющего работать с молодежью" Осинькина так и не заиграли, но клуб зато тратил деньги на их зарплаты, когда они прозябали в клубах второй лиги.
умеет таки. в Зените ушёл Малком - всё сдулись! заболел Глушенков - пошли ничьи, Аарону проигрывают. убери многомиллионных бразильцев из Питера - их Химки и Ахмат обыграют, а у КС подсчитайте сколько лидеров за 3 года ушли в Спартак, зенит м локо!
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Ответ Эдуард Романов
Если бы так сказал условный Карпин: тут крика бы было , какой же он физрук, но Осьнькин это другое
А что у Карпина каждый год по 5-6 игрокоа основы уводят? Уберите Осипенко и Глебова, и там всё развалится.
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Ответ Эдуард Романов
Если бы так сказал условный Карпин: тут крика бы было , какой же он физрук, но Осьнькин это другое
Может потому что Карпин и есть физрук?
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Ответ Виталии Пархоменко
Реал- это Зенит, Динамо- это Барселона? А Спартак кто? Атлетико? Ай да Осинькин, оказывается в Крыльях все хорошо( С Галактионова пример возьми, кроме Баринова одни пионеры с академии, и как играют!
Я бы добавил, если бы тренер Сельты проигрыал Реалу, Барсе, Атлетико по 4:0 и 5:1 то да его бы уволили скорее всего. Разница проиграть фавориту матча и бездарно играть слишком уж разное
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Ответ Лопа де Вега
Да , а Тосно так вообще этот Кубок брала, и где оно теперь?
Зато вписали клуб в историю, чего не смог до сих пор Краснодар!
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Ответ ro44an.siz
Балтика рвала жэ в кубке и вылетела, Крыльям это зачем!? А Махачкала вот пошла путем Балтики 🤦‍♂
Да , а Тосно так вообще этот Кубок брала, и где оно теперь?
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Ответ Владислав88
Зато вписали клуб в историю, чего не смог до сих пор Краснодар!
Думаю предложи Краснодару выбор - кубок и сдохнуть или процветать, развивать академию, идти поступательно, но пока без кубка - сами продолжите что бы выбрали....
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Если Осиньков, то Семак просто убожество. Осиньков даже с олни пацанам пытается футбол ставит а с Семак с игроками за многие миллионы евро играет с Акронои на контратаках. Просто сравните.
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Тренер дело говорит. Было бы странно, если бы Крылья победили во всех этих матчах.
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Если бы так сказал условный Карпин: тут крика бы было , какой же он физрук, но Осьнькин это другое
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Хорошая мина при плохой игре. Смотрю все матчи КС, но, объективно, игра какими-то отдельными проблесками, целостности нет.
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Ответ ЗлойМайор
С Осинькиным Крылья пытаются играть в футбол и играют. С другими тренерами из свободных росс тренеров на его месте играли бы в БИЦАБОРОЦА
Игрой это сложно назвать
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