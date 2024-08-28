«Подумайте, сколько тренеров останется после проигрыша «Зениту», «Динамо» и «Спартаку». Это как проиграть «Реалу» и «Барселоне» в Испании». Осинькин о «Крыльях»
Игорь Осинькин высказался о неудачной серии «Крыльев Советов».
Ранее самарцы проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:5 в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. После трех кубковых матчей «Крылья Советов», не набрав ни одного очка, занимают четвертое место в турнирной таблице группы А.
В рамках Мир РПЛ команда Осинькина набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В трех стартовых турах чемпионата клуб потерпел три поражения – от «Зенита» (0:4), «Ростова» (1:3) и «Спартака» (0:3).
– Будут ли перестановки в клубе, если продолжится неудачная полоса?
– Спасибо за вопрос. Чемпионат мы действительно начали неудачно. Подумайте сами, сколько тренеров останется на работе после проигрыша «Зениту», «Динамо» и «Спартаку». Это как в Испании проиграть «Реалу» и «Барселоне».
У нас шесть очков, мы понимаем, с кем мы играем, у нас все хорошо, – заявил главный тренер «Крыльев Советов».
Локомотив сдуется через 2 тура. А в прошлом году прям сказка была, а не Локомотив типа.
Все те же самые люди будут писать скоро Галактионов - дно, команда ни о чем, было пару матчей и все.