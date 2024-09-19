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  • Роналду о Беллингеме: «Огромный потенциал, он будет одним из лучших игроков нового поколения. В «Реале» ему помогут стать топ-футболистом, там хорошая среда»
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Роналду о Беллингеме: «Огромный потенциал, он будет одним из лучших игроков нового поколения. В «Реале» ему помогут стать топ-футболистом, там хорошая среда»

Криштиану Роналду дал оценку Джуду Беллингему.

«Огромный потенциал, большой талант. Он перешел в клуб, в котором хорошая среда, и растет. Растет так же, как другие: Камавинга, Родриго, Винисиус.

Думаю, он в команде, которая поможет ему стать топ-игроком. И я верю, что он будет одним из лучших футболистов нового поколения», – отметил форвард «Аль-Насра».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Криштиану Роналду
logoКриштиану Роналду
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoВинисиус Жуниор
logoРодриго
logoЭдуардо Камавинга
logoДжуд Беллингем
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