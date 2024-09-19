«Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей, единственное поражение – от «Краснодара»
«Локомотив» выиграл во второй раз подряд.
Команда Михаила Галактионова разгромила «Химки» (5:1) в Фонбет Кубке России.
Начиная с 30 июля железнодорожники выиграли девять из десяти матчей во всех турнирах. Единственное поражение им нанес «Краснодар» 1 сентября – 0:3.
22 сентября «Локомотив» выступит в гостях у «Пари НН» в Мир РПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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