ЦСКА и «Краснодар» вышли в плей-офф Фонбет Кубка России
ЦСКА и «Краснодар» выступят в плей-офф Фонбет Кубка России.
«Быки» лидируют в группе С, набрав за 4 игры 9 очков, а армейцы идут следом с 8 баллами. После сегодняшней победы «Ахмата» над «Пари НН» лидеры группы гарантированно попадают в следующий раунд.
Команда из Грозного идет на третьем месте с 6 баллами, клуб из Нижнего Новгорода замыкает таблицу с 1 очком.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
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