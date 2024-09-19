ЦСКА и «Краснодар» вышли в плей-офф Фонбет Кубка России

ЦСКА и «Краснодар» выступят в плей-офф Фонбет Кубка России.

«Быки» лидируют в группе С, набрав за 4 игры 9 очков, а армейцы идут следом с 8 баллами. После сегодняшней победы «Ахмата » над «Пари НН » лидеры группы гарантированно попадают в следующий раунд.

Команда из Грозного идет на третьем месте с 6 баллами, клуб из Нижнего Новгорода замыкает таблицу с 1 очком.