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  • Златан Ибрагимович: «Забил бы 30 голов за сезон, выходя на последние 20 минут. Это не мое эго говорит – это факты»
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Златан Ибрагимович: «Забил бы 30 голов за сезон, выходя на последние 20 минут. Это не мое эго говорит – это факты»

Златан Ибрагимович рассказал, сколько забивал бы, если бы еще играл в футбол.

«Я бы смог выходить на последние двадцать минут. Сто процентов. И за эти двадцать минут я бы забил от 15 до 20 голов в чемпионате. В кубках – еще десять. Я бы дал команде 30 голов, играя по 20 минут в каждом матче. Соперники к этому моменту уже устают, а тут выхожу я.

Это не мое эго говорит – это истинные факты», – улыбнувшись сказал экс-форвард «Милана», сейчас работающий в руководстве клуба.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: First We Feast
logoМилан
logoЗлатан Ибрагимович
logoсерия А Италия
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