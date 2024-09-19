Златан Ибрагимович: «Забил бы 30 голов за сезон, выходя на последние 20 минут. Это не мое эго говорит – это факты»

Златан Ибрагимович рассказал, сколько забивал бы, если бы еще играл в футбол.

«Я бы смог выходить на последние двадцать минут. Сто процентов. И за эти двадцать минут я бы забил от 15 до 20 голов в чемпионате. В кубках – еще десять. Я бы дал команде 30 голов, играя по 20 минут в каждом матче. Соперники к этому моменту уже устают, а тут выхожу я.

Это не мое эго говорит – это истинные факты», – улыбнувшись сказал экс-форвард «Милана », сейчас работающий в руководстве клуба.