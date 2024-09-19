Гути «Барса» не пугает: «Сказать в сентябре, что они все выиграют – зайти далеко вперед. Они отлично начали, но впереди большая часть чемпионата»

Гути высказался о старте «Барселоны» в Ла Лиге.

– Эта «Барса пугает?

– Нет, они отлично начали и делают все очень хорошо. Но, по правде говоря, впереди еще большая часть чемпионата.

Сказать в сентябре, что они все выиграют, значит зайти далеко вперед. Мы не знаем, что произойдет. Стоит вернуться к этому в мае, – заявил экс-игрок «Реала ».