Гути «Барса» не пугает: «Сказать в сентябре, что они все выиграют – зайти далеко вперед. Они отлично начали, но впереди большая часть чемпионата»
Гути высказался о старте «Барселоны» в Ла Лиге.
– Эта «Барса пугает?
– Нет, они отлично начали и делают все очень хорошо. Но, по правде говоря, впереди еще большая часть чемпионата.
Сказать в сентябре, что они все выиграют, значит зайти далеко вперед. Мы не знаем, что произойдет. Стоит вернуться к этому в мае, – заявил экс-игрок «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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