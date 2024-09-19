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  • Министр спорта Татарстана о переносе матча «Рубин» – «Динамо» из-за саммита БРИКС: «Проблем не видим. Будет достаточное число охраняемых лиц. Это делается для удобства самих команд»
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Министр спорта Татарстана о переносе матча «Рубин» – «Динамо» из-за саммита БРИКС: «Проблем не видим. Будет достаточное число охраняемых лиц. Это делается для удобства самих команд»

Министр спорта Татарстана рассказал о возможном переносе игры «Рубин» – «Динамо».

Матч 12-го тура Мир РПЛ запланирован на 20 октября в Казани. С 22-го по 24-е число в столице Татарстана пройдет саммит БРИКС.

«Мы эти вопросы в рабочем режиме решаем. Мы понимаем, что будет достаточное количество охраняемых лиц, и коллеги из силовых ведомств порекомендовали лигам перенести те матчи, которые проходят очень близко к датам или во время мероприятия.

Мы тут никаких проблем не видим. Мы перенесли матчи «Ак Барса», УНИКСа, «Казаночки». Пока у нас остался матч «Рубина» против «Динамо». Думаю, в ближайшее время примем решение о формате проведения.

Это делается для удобства самих команд. Тут будет большое количество гостей, очень много прилетает делегаций, первые лица и представители государств», – сказал Владимир Леонов.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
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