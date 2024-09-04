«Рубин» не получал информации о переносе матча с «Динамо» из-за саммита БРИКС
В «Рубине» заявили, что не получали сообщений о переносе матча с «Динамо».
Ранее издание «БИЗНЕС Online» сообщило, что из‑за предстоящего саммита стран БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, федеральный оргкомитет поручил перенести все спортивно‑массовые мероприятия, запланированные в городе с 10 октября по 1 ноября.
Матч 12‑го тура Мир РПЛ между «Рубином» и «Динамо» должен пройти 20 октября.
«Мы пока не получали официальной информации о переносе», – заявили в пресс‑службе «Рубина».
Ранее сообщалось, что хоккейный «Ак Барс» перенесет 5 домашних матчей в октябре из-за саммита.
«Ак Барс» перенесет 5 домашних матчей в октябре из-за саммита БРИКС в Казани. «Нефтехимик» попросили «проработать возможность переноса игр» («Бизнес Online»)