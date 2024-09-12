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  • «Динамо» о переносе матча в Казани из-за саммита БРИКС: «Пока получили только запрос от «Рубина». Будет решение от РПЛ – будем исполнять. Национальные интересы превыше всего» 
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«Динамо» о переносе матча в Казани из-за саммита БРИКС: «Пока получили только запрос от «Рубина». Будет решение от РПЛ – будем исполнять. Национальные интересы превыше всего» 

Гендиректор «Динамо» рассказал о возможном переносе выездной игры с «Рубином».

Матч 12-го тура Мир РПЛ между клубами запланирован на 20 октября в Казани, при этом с 22-го по 24-е число в столице Татарстана пройдет саммит БРИКС.

«Пока мы получили только запрос от «Рубина» на перенос матча из-за саммита БРИКС. Но к нам должны обращаться из Министерства иностранных дел и силовых ведомств, если матч чему-то мешает. Однако мы таких обращений не получали. Получается, пока только «Рубину» неудобно.

Понятно, что национальные интересы превыше всего, и если они будут утверждены, то не «Динамо» будет принимать решение, а РПЛ. Пока РПЛ ответила публикацией календаря, у матча назначены дата, время и место – Казань. Пока других официальных решений от лиги нет. 

Если же такое решение будет от РПЛ, то мы будем его исполнять, конечно же», – сказал Павел Пивоваров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoОрганизация РПЛ
logoДинамо Москва
Политика
календарь
ТАСС
Павел Пивоваров
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