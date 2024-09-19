Генич и Аксенов прокомментируют матч между «Спартаком» и «Динамо»
Генич будет работать в парке с Александром Аксеновым на матче 9‑го тура Мир РПЛ.
Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени. Игру покажут на «Матч ТВ».
Комментаторы также назначены на другие матчи тура РПЛ.
21 сентября
«Акрон» – «Краснодар» – Михаил Меламед, Петр Коптев («Матч Премьер», начало эфира в 13:50).
«Зенит» – «Факел» – Роман Трушечкин, Михаил Крестинин («Матч Премьер», начало эфира в 16:00).
«Рубин» – ЦСКА – Роман Титов («Матч Премьер», начало эфира в 18:50).
22 сентября
«Химки» – «Оренбург» – Дмитрий Жичкин, Сергей Дурасов («Матч Премьер», начало эфира в 14:05).
«Ростов» – «Динамо» (Махачкала) – Артем Шмельков («Матч Премьер», начало эфира в 16:20).
«Пари НН» – «Локомотив» – Михаил Моссаковский, Александр Быков («Матч ТВ» и «Матч Премьер», начало эфира в 18:45).
23 сентября
«Ахмат» – «Крылья Советов» – Тимур Журавель, Адам Ахмадов («Матч Премьер», начало эфира в 18:25).
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