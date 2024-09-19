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Генич и Аксенов прокомментируют матч между «Спартаком» и «Динамо»

Константин Генич прокомментирует матч между «Спартаком» и московским «Динамо».

Генич будет работать в парке с Александром Аксеновым на матче 9‑го тура Мир РПЛ.

Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени. Игру покажут на «Матч ТВ».

Комментаторы также назначены на другие матчи тура РПЛ.

21 сентября 

«Акрон» – «Краснодар» – Михаил Меламед, Петр Коптев («Матч Премьер», начало эфира в 13:50).

«Зенит» –  «Факел» – Роман Трушечкин, Михаил Крестинин («Матч Премьер», начало эфира в 16:00).

«Рубин» – ЦСКА – Роман Титов («Матч Премьер», начало эфира в 18:50).

22 сентября

«Химки» – «Оренбург» – Дмитрий Жичкин, Сергей Дурасов («Матч Премьер», начало эфира в 14:05).

«Ростов» – «Динамо» (Махачкала) – Артем Шмельков («Матч Премьер», начало эфира в 16:20).

«Пари НН» – «Локомотив» – Михаил Моссаковский, Александр Быков («Матч ТВ» и «Матч Премьер», начало эфира в 18:45).

23 сентября

«Ахмат» – «Крылья Советов» – Тимур Журавель, Адам Ахмадов («Матч Премьер», начало эфира в 18:25).

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКонстантин Генич
logoРоман Трушечкин
logoТимур Журавель
Роман Титов
logoАртем Шмельков
logoМихаил Моссаковский
logoМатч ТВ
logoДмитрий Жичкин
logoМихаил Меламед
logoАлександр Аксенов (комментатор)
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